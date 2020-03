Invertir en tiempos revueltos: qué hacen las gestoras ante la tormenta en la bolsa

Los inversores han entrado en modo pánico tras las fuertes caídas de los mercados y muchos se han lanzado a vender las posiciones que tenían en acciones. Otros, los que invierten en fondos de inversión y que alcanzan los 15,58 millones en números de cuentas de partícipes o los 271.251 millones de euros invertidos a cierre de febrero, han decidido consultar con los expertos de sus gestoras sobre qué hacer en estos momentos o, los más temerosos, liquidar directamente sus posiciones.

La mayoría probablemente haya optado por no realizar cambios y tampoco consultar con sus gestoras sobre qué hacer en estos momentos pero, como es lógico, les asaltarán preguntas que, en este caso, algunas firmas tratarán de responder: ¿Qué hago con mi fondo? ¿Qué medidas están llevando a cabo los gestores en las carteras? ¿Cuánto tiempo durarán las caídas? ¿Debo preocuparme en el largo plazo? ¿Cambia esto nuestra visión de mercado?... Respuestas que serán abordadas por algunas de las gestoras de nuestro país.

Magallanes

"En el corto plazo las bolsas se dejan llevar por las emociones"

Arantxa Wong, encargada de la relación con inversores de Magallanes, ha destacado la situación "extraordinaria y de gran incertidumbre" ya que no se puede estimar el impacto real hasta que las empresas publiquen sus primeros resultados. No obstante, señala que "en el corto plazo las bolsas de manera exagerada se dejan llevar por las emociones. Con el adecuado horizonte de inversión de largo plazo, éste es de hecho un buen momento para invertir, como están haciendo varios de nuestros clientes". Con la liquidez que tenían están comprando un poco más de aquellos valores en los que ven un descuento no justificado en el precio.



El mensaje que transmiten a sus inversores es que "hay que mantener la calma y no vender en momentos de pánico, materializando así las pérdidas. Para aquellos con liquidez y un horizonte temporal de largo plazo, ésta es una oportunidad para comprar, como está haciendo Iván Martín y el equipo directivo y de gestión de Magallanes". Desde la firma mantienen la confianza en su cartera, a su juicio, "muy atractiva y muy barata, con una sólida salud financiera y bajos niveles de deuda". Por tanto, el potencial de revalorización a largo plazo de sus tres fondos, Iberian, European y Microcaps es el más alto de su historia y supera el 100%.