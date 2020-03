Europa reactiva el fondo de rescate MEDE con 238.000 millones para dar préstamos

Habrá préstamos preventivos de urgencia a los países desde el mecanismo permanente MEDE, pero no los esperados eurobonos por el momento. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) se han reunido este martes por videoconferencia para encontrar las vías de financiación a los planes de choque fiscal a la actual crisis del coronavirus y han acordado reactivar el mecanismo de los rescates con una capacidad inmediata del 2% del PIB del euro, unos 238.000 millones de euros. La puesta en marcha en marcha a través de la "línea de crédito preventiva" del MEDE, que estará disponible para todos los estados del euro" y permitirá levantar un "muro de protección".

Según han explicado por videoconferencia el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y el director del MEDE, Klaus Regling, los países miembro no han alcanzado un acuerdo "por el momento" para el lanzamiento de los llamados 'eurobonos' o 'coronabonos' con el respaldo único de la Unión Europea. En su lugar, la reunión de los ministros de Economía del Eurogrupo ha acordado proponer el uso del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), que sustituyó a los fondos de rescate europeo EFSF y EFSM tras la crisis de deuda de 2010 y 2012. “Este es un instrumento para todos los socios del euro y está disponible", dijo Centeno en la presentación del acuerdo.

No obstante, los tres altos cargos de las instituciones comunitarias han recordado que deben ser los líderes europeos del Consejo Europeo, que se reúne el jueves, quienes deben alcanzar el acuerdo o un mayor consenso para nuevas medidas de respuesta conjunta tanto a través del MEDE como de los Eurobonos. "Esta discusión corresponde al mandato de los líderes de explorar opciones para una respuesta coordinada de las instituciones de la UE. Me permitirá informar a los líderes el jueves. Esperamos su guía y estamos listos para implementar su decisión poco después", aseguró Centeno que también asistirá a esa reunión el jueves.

"El desafío al que se enfrentan nuestras economías hoy no es de ninguna manera similar a la crisis anterior. Este es un shock externo simétrico. Las consideraciones de riesgo moral no tienen espacio aquí", dijo Centeno en la presentación acompañado virtualmente por Regling y Gentiloni. El MEDE (ESM, por sus siglas en inglés) tiene capacidad para dar préstamos de emergencia a los socios del euro que lo requieran. En el pasado se aplicaron condiciones en materia fiscal y económica. No obstante, esta condicionalidad podría cambiar en el escenario actual en el que todo el eurosistema se ve amenazado por la crisis del Covid-19.

"Hemos reaccionado rápidamente y eso hay que reconocerlo. En cuestión de dos semanas, hemos tomado medidas imposibles hace solo dos meses. Este es nuestro compromiso. Exploraremos todas las posibilidades. La respuesta es cuantiosa al nivel de la Unión y los países. Tenemos varias herramientas sobre la mesa y los coronabonos son una de ellas. Tenemos que construir consenso y esa es la manera en la que ese tipos de instrumentos puede construirse", aseguró Gentiloni.

“El ESM está funcionando completamente. Tenemos una capacidad de préstamo no utilizada de 410.000 millones de euros, que es alrededor del 3,4% del PIB de la zona del euro. Así que pensaremos, y podríamos hacer eso con la Comisión [Europea], si estas capacidades podrían ser útiles en las circunstancias actuales y de qué manera. Y las circunstancias son muy diferentes a las de hace 10 años”, aseguró en el Eurogrupo Klaus Regling, director del superfondo de rescate desde su creación en 2012.

El uso del MEDE como primera línea de defensa fiscal era la opción preferida por los países ricos del euro como Países Bajos o Alemania, mientras que los socios del sur como España o Italia promueven la vía de los eurobonos, aunque también lo hace el Banco Central Europeo (BCE). "Entre nuestras herramientas existentes, la Línea de crédito preventiva es el instrumento más adecuado para responder a la crisis Covid-19, particularmente el ECCL, que estaría disponible para todos los Estados miembros", aseguró Regling.