El Ibex se desploma tras la intervención de los bancos centrales contra el Covid

Nueva jornada de fuertes turbulencias en los mercados financieros. La acción conjunta anunciada por la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y los bancos de Canadá, Inglaterra, Japón y Suiza no ha servido para tranquilizar a los inversores que, ante una actuación de esta magnitud temen que los efectos del coronavirus sobre la economía sean peores de lo previsto y ven insuficiente este paquete si no hay también una respuesta contundente por parte de los gobiernos. Así, el Ibex 35 ahonda en as caídas de los primeros minutos y se desploma ya alrededor del 9% al filo de los 6.000 puntos. Cae así a niveles de mayo de 2012, en plena tormenta de la deuda soberana en Europa. El Euro Stoxx 50, que engloba a las mayores cotizadas europeas, se hunde también un 9%, al igual que el Cac de París.

Dentro del selectivo español el castigo es especialmente fuerte para IAG, el grupo de aerolíneas matriz de Iberia y Vueling, que se precipita cerca del 24% tras anunciar medidas contra el impacto del coronavirus que incluyen suspender temporalmente contratos de trabajo y reducir las horas de trabajo e implementar opciones de vacaciones voluntarias no pagadas. Acciona retroceden más del 13% y un 11% se dejan ACS y Ferrovial.

Más del 6,5% pierden los dos grades bancos, en una sesión de lunes en la que todos los valores caen en bloque. Los que lo hacen en menor medida son Viscofan, que se deja un 2%, y Telefónica, que ve reducirse más del 3% su cotización hasta los 3,74 euros.

Tras desplomarse de madrugada, una vez que la Reserva Federal rebajó en 100 puntos básicos los tipos de interés hasta un rango entre el 0 y el 0,25%, el euro recupera algo de terreno en su pulso frente al billete verde y fija su cambio ligeramente por encima de 1,12 dólares (ha moverse en la parte alta de 1,10 unidades en las últimas horas).

Tensión en las primas de riesgo

La tensión es tal, que las primas de riesgo de los países periféricos siguen sufriendo, es decir, que el mercado les exige un sobrecoste mayor al entender que la pandemia puede golpear con dureza a sus economías. La española se sitúa en 130 puntos básicos, con el bono a 10 años ofreciendo una rentabilidad del 0,71%. La italiana roza los 253 puntos básicos y a griega marca 264.

Gestores y analistas esperan que la volatilidad extrema se mantenga de momento en las bolsas de todo el mundo, sobre todo en una semana que finalizará con el cuádruple vencimiento de futuros y opciones sobre índices y valores el próximo viernes por ser final de trimestre. Además inciden en que el daño que las actuaciones de bancos centrales y gobiernos provocarán en la economía será también elevado.

"Hasta que no se comiencen a ver indicios serios de que la pandemia está bajo control o se anuncie un tratamiento y/o una vacuna eficaz contra el virus, la tensión en las bolsas va a continuar, con días de fuertes descensos seguidos de jornadas de fuertes rebotes. Un escenario muy complicado, en el que creemos que los únicos consejos que se pueden dar a los inversores son el de mantener la serenidad y el de actuar con prudencia", apunta Juan J. Fernández-Figares, de Link Securities, en su análisis diario.