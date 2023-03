Cortafuegos al SVB: Tesoro, FDIC y Fed protegen todos los depósitos del banco

Cortafuegos a la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB Financial) para evitar el contagio al resto del sector y una crisis bancaria. El banco de referencia de las startups tecnológicas de EEUU será resuelto al no aparecer ofertas por la entidad, pero el Gobierno ha salido al rescate de todos los clientes, aunque ha dejado caer a los accionistas y bonistas de la entidad.

"Hoy estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía de los Estados Unidos fortaleciendo la confianza pública en nuestro sistema bancario", señalan en una declaración conjunta el Tesoro Federal, la Reserva Federal (Fed) y la FDIC, la agencia encargada de intervenir bancos.

"[La medida] protege completamente a todos los depositantes. Los depositantes tendrán acceso a todo su dinero a partir del lunes 13 de marzo"

Después de recibir una recomendación de los consejos de la FDIC y la Reserva Federal, y consultar con el presidente Joe Biden, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha aprobado medidas que permiten a la FDIC completar la resolución del banco Silicon Valley Bank (SVB Financial).

Sin embargo, los reguladores aportan una gran noticia para los clientes del SVB porque se extenderá la garantía depósitos por encima de los 250.000 dólares, el límite legal, eliminando los graves efectos para miles de empresas de tecnología y startups que tenían su tesorería en el banco.

"[La medida] protege completamente a todos los depositantes. Los depositantes tendrán acceso a todo su dinero a partir del lunes 13 de marzo. No se impondrán pérdidas asociadas con la resolución de Silicon Valley Bank al contribuyente", aseguran los reguladores.

En una entrevista con la CBS este domingo, Yellen descartó un rescate público del Silicon Valley Bank (SVB) pero enfatizó que los reguladores estaban preocupados por los depositantes y buscaban soluciones desde el viernes. Entre ellas, la posibilidad de que un gran banco se hiciese con la entidad. PNC Financial, el que más seriamente ha estudiado la compra, se retiró poco antes del anuncio del Tesoro.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) había iniciado un proceso de subasta para el SVB desde el viernes por la autoridad bancaria de EEUU pero finalmente se ha optado por la resolución. Al cierre de 2022, el SVB tenía más de 175.000 millones dólares en depósitos, la gran mayoría de los cuales no estaban asegurados y se iban a esfumar en caso de que las autoridades no tomasen medidas al respecto.

Sin embargo, tanto los accionistas del Silicon Valley Bank (SVB) como los tenedores de deuda no garantizada de la entidad "no estarán protegidos". Según el plan, cualquier pérdida en el Fondo de Seguro de Depósito para apoyar a los depositantes no asegurados será recuperada mediante una evaluación especial sobre los bancos intervenidos.

La Fed inyectará hasta 25.000 millones

Por su parte, la Reserva Federal (Fed) anunció este domingo que pondrá a disposición del sector financiamiento adicional a las instituciones depositarias elegibles "para ayudar a asegurar que los bancos tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes".

El banco central que dirige Jerome Powell ha anunciado que está preparado para hacer frente a las tensiones de liquidez que puedan surgir en el mercado y asegura que el Tesoro ha extendido una línea especial de hasta 25.000 millones de dólares para la creación de un programa de préstamos a 12 meses que permitirá aliviar a bancos en problemas.

"El financiamiento adicional estará disponible a través de la creación de un nuevo Programa de financiamiento a plazo bancario (BTFP, por sus siglas en inglés), que ofrece préstamos de hasta un año de duración a bancos, asociaciones de ahorro, uniones de crédito y otras instituciones de depósito elegibles que tengan bonos del Tesoro de EEUU", señala la Fed.

Un episodio de pánico bancario

El Silicon Valley Bank (SVB Financial) colapsó en bolsa el jueves (-60%) después de no obtener el respaldo de los inversores a una ampliación de capital exprés de más de 2.200 millones de dólares para atender a las pérdidas masivas provocadas por la venta de bonos del Tesoro.

El crash bursátil posterior y el episodio de pánico bancario entre los grandes clientes de la entidad provocó que miles intentasen retirar de sus cuentas hasta 40.000 millones de dólares en fondos y depósitos, según Bloomberg, lo que provocó la intervención de la FDIC sobre el banco.

Silicon Valley Bank tiene 17 sucursales en California y Massachusetts. La oficina principal y todas las sucursales de Silicon Valley Bank reabrirán el lunes 13 de marzo de 2023, según la FDIC, incluida la banca por internet.