Los bajistas se lanzan a por Acciona: 150 millones antes de EEUU y sus resultados

Acciona afronta esta semana dos de sus grandes citas. La primera, que no depende de ellos, es el resultado de las elecciones en Estados Unidos, algo que puede dar impulso a la compañía de energías renovables en caso de que Joe Biden sea el ganador. ¿El motivo? El candidato del partido demócrata va a dar prioridad a las energías limpias frente al petróleo con su apoyo al 'Green New Deal', su marco crucial para atacar los desafíos climáticos a los que se enfrenta la economía estadounidense. La otra cita que también jugará un papel relevante para la compañía es la evolución de su negocio ya que este jueves, tras el cierre de mercado, presentará sus resultados del tercer trimestre de año.

Dos citas relevantes que han provocado que algunos inversores hagan acto de presencia y, en esta ocasión, los bajistas han decidido incrementar sus posiciones a la espera de caídas de uno de los ocho títulos que aguanta el tipo en el Ibex durante este 2020. En total, y según los registros de la CNMV, cuatro 'cortos' ostentan más de un 0,5% del capital como son AKO Capital con un 0,98% del total de acciones, Egerton Capital (UK) con un 0,71%, Oceanwood Capital Management con un 0,62% y Naya Capital Management UK con un 0,6%. En total, y como mínimo, un 2,91% del capital juega en contra de su evolución bursátil, lo que supone, a precios de mercado, más de 146 millones de euros.

De estos cuatro, dos son los que se han mostrado más activos durante los últimos días: Oceanwood Capital Management y Egerton Capital (UK). El primero es un viejo conocido en la bolsa española ya que el fondo británico fundado por exdirectivos de Goldman Sachs como Christopher Gate también tiene sus garras bajistas en otros títulos como Liberbank. Anteriormente, estuvo en Banco Popular, ACS o NH Hoteles. Su irrupción en la compañía de renovables se produjo a finales de septiembre cuando sobrepasó el umbral del 0,5% y, un mes más tarde, la elevó hasta el 0,62% del capital.

Por su parte, Egerton Capital es el otro bajista que hace menos de una semana, el 29 de octubre, elevó sus 'garras bajistas' desde el 0,69% hasta el 0,71% del total de acciones. De hecho, el peso del 'hedge fund' británico fundado por John Armitage y William Bollinger antes del verano era muy reducido. Sus posiciones cortas eran inferiores al 0,5% que están obligados a notificar al organismo supervisor de la bolsa española ya que la última cifra conocida era de un 0,46% a comienzos de marzo de 2019.

La empresa presidida por José Manuel Entrecanales tendrá la vista puesta en Estados Unidos. El país, hasta hoy presidido por Donald Trump, es su segundo gran mercado en energía renovable tras España. En dicho país Acciona cuenta con una capacidad instalada (eólica) de 894 MW y producidos de 1.225 MW. Estas cifras son significativas puesto que representan un 8,6% del total de 10.407 MW que tiene de capacidad el grupo y más de un 10% de su producción.

Por tanto, Estados Unidos es un mercado en expansión para Acciona. La compañía irrumpió en el negocio fotovoltaico en el país con la compra a Tenaska de proyectos en desarrollo de 3.000 MW, de los que prevé que el 40% estén instalados en 2023, así como 1.000 MW de almacenamiento en baterías. Esta operación le ha permitido incorporar alrededor de 20 proyectos ubicados en Pensilvania, Ohio, Kentucky, Illinois, Kansas, Oklahoma y Missouri.

La empresa de infraestructuras presentará resultados este jueves y el impacto de la pandemia continuará penalizando sus cuentas. Solo durante el primer semestre, los ingresos de la cotizada cayeron un 14,8%, hasta los 3.042 millones de euros, mientras que su beneficio neto fue de solo 22 millones, un 85,7% menos que en el mismo periodo del año anterior. En este desplome tuvo un papel relevante el impacto negativo de 72 millones debido a la puesta en equivalencia de la participación de Acciona en Nordex, de la que ostenta un 36,41% del capital.

Tras los resultados del primer semestre, Banco Santander ajustó su precio objetivo al alza un 4%, hasta los 98,3 euros por título (cotiza sobre los 91,6 euros). Los analistas de la entidad presidida por Ana Botín destacaron que "Acciona no se debería considerar únicamente una compañía de renovables (el 40% de su beneficio no está relacionado con dicho negocio), y por eso no tendría que cotizar a los mismos múltiplos que sus homólogas. No obstante, en los próximos tres años creemos que se verá un crecimiento atractivo basado en la normalización de la división de construcción y en la nueva potencia renovable".