Cotización de CaixaBank del 20 de febrero

En la última jornada CaixaBank se negoció a 2,70, lo que supuso una bajada del 1,85% si se compara con los 2,75 de la jornada previa.

Si confrontamos la cifra con fechas anteriores, cambió el sentido del resultado anterior, donde marcó una ganancia del 2,88%, demostrando que es incapaz de asentar una clara tendencia en fechas recientes.

En la última semana, CaixaBank acumula un descenso del 5,86%, de manera que en términos interanuales aún conserva una caída del 7,59%.





CaixaBank

CaixaBank S.A., junto con sus filiales, ofrece productos y servicios bancarios y financieros tanto en España como internacionalmente. Tiene su sede en Valencia, España y fue fundada en el año 1904.

La compañía opera a través de los segmentos de Banca y Seguros y de Bienes inmuebles no esenciales. El segmento de Banca y Seguros se dedica al negocio bancario que incluye actividades de banca minorista, gestión corporativa e institucional y de efectivo, servicios de mercado, negocio de seguros y negocios de gestión de activos. El segmento de Bienes inmuebles no esenciales proporciona financiación para activos inmobiliarios no básicos como préstamos para desarrolladores no básicos, activos inmobiliarios adjudicados disponibles para venta y alquiler y otros activos y tenencias inmobiliarios.

El 31 de diciembre de 2018, la compañía atendió a sus clientes a través de 5110 sucursales, de las cuales 4608 se localizaban en España y 502 lo hacían a nivel internacional. Además, también ofrece servicios desde aproximadamente 9425 cajeros automáticos en España y 1369 cajeros en Portugal.

Sigue las últimas noticias de mercados en La Información