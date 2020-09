Fusión de Caixabank y Bankia: la banca arranca la semana con fuertes avances

Los bancos acompañan las subidas del resto de cotizadas en este arranque de semana y contribuyen a que el Ibex 35 avance cerca de un punto porcentual. Además, lo hace con los dos grandes bancos, Santander y BBVA, a la cabeza de los ascensos con un rebote ligeramente por encima del 2% y secundado por el resto de compañeros del sector.

Las implicaciones en la fusión, como son Caixabank y Bankia, también avanzan. La entidad dirigida por Gonzalo Gortázar sube cerca de un 2%, hasta los 1,884 euros por título mientras que la presidida por José Ignacio Goirigolzarri escala en torno a un 1,5% y alcanza los 1,283 euros por acción.

Con los últimos avances Bankia y, sobre todo, Caixabank se han alejado del precio previo a la confirmación de negociaciones para la fusión entre ambas. Dicho precio está en los 1,816 euros en el caso de la entidad dirigida por Gonzalo Gortázar y en los 1,036 euros para la presidida por José Ignacio Goirigolzarri.

La esperada fusión, que podría ser la primera y no la única en el sector, cumple con los deseos del BCE del ansiado proceso de consolidación en la banca española. No obstante, las fuertes caídas han provocado que todas ellas coticen con el cartel de 'rebajas' y con fuertes descuentos respecto a su valor en libros, lo que favorece todo este proceso de movimientos corporativos.

La absorción de Bankia por Caixabank se pagará en acciones debido a que la entidad catalana emitirá 2.080 millones de nuevos títulos. El canje de esta operación es sencillo: por cada acción de Bankia se entregan 0,6845 títulos de Caixabank y es lo que explica que cuando la entidad catalana retroceda también lo haga la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri y, al igual, cuando ambas avanzan.

Con estos avances, la capitalización de los bancos repunta mínimamente desde su nivel más bajo en décadas. De hecho, Cellnex lucha por la tercera plaza por capitalización bursátil con Banco Santander (llegó a sobrepasarle), que ya solo vale alrededor de 26.300 millones de euros. La de Caixabank se sitúa sobre los 11.260 millones de euros y la de Bankia ligeramente por encima de los 3.940 millones de euros. De hecho, la suma de ambas ya no bate el valor de mercado de BBVA, que es de 15.555 millones de euros, y que ha recibido un fuerte respaldo de dos de sus principales mercados, México y Turquía.