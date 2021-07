Dia se desploma en bolsa en el inicio de la ampliación impulsada por Fridman

Las acciones de Dia se desploman este martes en bolsa, caen más de un 37%, en el primer día de la ampliación de capital de la cadena de supermercados que impulsó su principal accionista, el magnate ruso Mijaíl Fridman. El pasado viernes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó esa ampliación, que se realizará en dos fases entre julio y agosto, lo que provocó ya este lunes una caída superior al 11%.

Este martes, antes del mediodía, pierde 37,62% hasta los 0,032 euros, cuando ayer cerró en los 0,0526 euros por cada acción. El nuevo desplome, el mayor en el año, agrava el retroceso anual, que ya se eleva al 72%.

Según explica Sergio Ávila, analista de IG, "las perspectivas de la compañía son muy negativas" y ante ese escenario "muchos inversores no quieren acudir a la ampliación de capital". Además, destaca que "no es una ampliación de capital para crecer, es una ampliación de capital para mantenerse viva, pero seguirá sin ser rentable la empresa".

La operación que aprobó la Junta General de Accionistas es una recapitalización clave para el futuro de la compañía, ya que a través de esa vía recuperará el equilibrio contable después de que al cierre de 2020 su patrimonio neto se situara en negativo (-42 millones de euros), lo que en un contexto normal provocaría que la firma incurriera en "causa de disolución".

Sin embargo, el Gobierno español aprobó una salvedad debido al impacto de la covid-19 en la economía que posibilita no contabilizar las pérdidas registradas en 2020 a la hora de hacer este cálculo, lo que permitió a DIA evitar formalmente esta situación.

A finales de marzo, la empresa anunció que duplicaba el importe máximo de su ampliación (de 500 a mil millones). El primer tramo, de 769,2 millones de euros, será suscrito por su máximo accionista, a través de la sociedad LetterOne, que controla el 74,8 % de la firma, mediante la capitalización de créditos que Dia le adeuda.

El segundo tramo, de 258,6 millones de euros, estará a disposición del resto de accionistas, que deberán acudir para no perder peso en el capital de la compañía. Por el momento, LetterOne no ha especificado si en caso de que el segundo tramo no se suscriba completamente estará dispuesto a participar también, lo que de ocurrir implicaría que su porcentaje en el capital de Dia se incrementara.