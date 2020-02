Cotización del Hang Seng del 24 de febrero

Sesión adversa para el índice, que acabó el día del lunes 24 de febrero con grandes caídas del 2,06%, hasta los 10.568,33 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 10.699,08 puntos y un volumen mínimo de 10.559,98 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,3%.

Si consideramos los datos de la última semana, el índice marca una bajada del 3,55%, de manera que desde hace un año mantiene aún un descenso del 3,37%. El Hang Seng se sitúa un 8,06% por debajo de su máximo del presente año (11.419,91 puntos) y un 3,1% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (10.240,51 puntos).

Tras cierre de la sesión bursátil, los cinco valores que mejor rendimiento tienen son: China Tower Corporation Limited (+6,52%), Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (+0,65%), ENN Energy Holdings Limited ( -0,55%), Agricultural Bank of China Limited ( -0,95%) y China Mobile Limited ( -0,98%). En cambio, los cinco títulos que peor cotización tienen son BYD Company Limited (-6,18%), ANTA Sports Products Limited (-5,29%), PetroChina Company Limited (-4,73%), Huatai Securities Co., Ltd (-4,01%) y CNOOC Limited (-3,61%).

Las cinco acciones más negociadas por volumen de títulos intercambiados son China Tower Corporation Limited (1.255,50 millones de acciones), China Construction Bank Corporation (381,60 millones de acciones), PetroChina Company Limited (318,50 millones de acciones), Bank of China Limited (277 millones de acciones) y Industrial and Commercial Bank of China Limited (222,50 millones de acciones); por otro lado las cinco empresas por volumen de efectivo comerciado son Tencent Holdings Limited (9.050,40 millones ), Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (4.240,10 millones ), China Tower Corporation Limited (2.460,80 millones ), China Construction Bank Corporation (2.419,20 millones ) y China Mobile Limited (1.239,40 millones ).

