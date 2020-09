IAG cae por debajo de 1 euro en bolsa en el último día de la ampliación de capital

Es el final del camino. IAG, el holding dueño de marcas como Iberia, Aer Lingus, Vueling o British Airways, asiste este viernes a la última jornada de cotización de los derechos de suscripción preferente para comprar las nuevas acciones de la ampliación de capital. La cotización en bolsa de los títulos ordinarios del grupo de aerolíneas se derrumba por debajo de 1 euro (-4%) por primera vez y los derechos pierden casi todo su valor (-78%), hasta 0,022 euros, ante su extinción de esta tarde al cierre de la sesión.

Desde que comenzó el proceso en bolsa el pasado 14 de septiembre, las acciones de IAG se han derrumbado más del 40% (desde 1,4 euros) y los derechos un 97% (desde 0,7 euros). Como en todas las ampliaciones, no hacer nada con los derechos no es una opción: hay que venderlos o ejercitarlos para que no pierdan todo su valor. IAG emite cerca de 3.000 millones de nuevas acciones a 0,92 euros cada una. Por cada dos derechos se pueden comprar 3 acciones de nueva emisión.

La operación para recaudar 2.750 millones está suscrita en un 25,3% por Qatar Airways, el mayor accionista de IAG, y cuenta con el aseguramiento de los bancos colocadores. Estas entidades (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Credit Suisse, Barclays, Bank of America, BBVA y Santander) se quedarán con el 44% de la compañía si nadie más la suscribe.

No obstante, una vez que termine este viernes la cotización de los derechos, IAG asignará a partir de este sábado las nuevas acciones de la ampliación a los accionistas que hayan ejercido este derecho. De no completar la colocación de 2.750 millones de euros, la compañía reabrirá el próximo jueves 1 de octubre una segunda ronda entre inversores institucionales y dará a conocer el porcentaje de suscripción de la operación.

Ese mismo día podrá realizar una tercera ronda entre los accionistas para terminar de colocar los títulos. Al día siguiente, el 2 de octubre, los bancos colocadores podrán realizar una adjudicación discrecional entre inversores para terminar de vender estos títulos y, de no conseguirlo, serán los propios bancos que han firmado el aseguramiento quienes tendrán que poner el dinero que falte. El 5 de octubre, IAG elevará al Registro Mercantil la ampliación de capital y al día siguiente (6 de octubre) registrará en bolsa las nuevas acciones para que puedan cotizar el miércoles 7 de octubre.