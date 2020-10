El Ibex 35 se mantiene a flote gracias al empujón de la banca con sus resultados

El Ibex 35, la referencia española, ha iniciado la sesión de este martes con bandazos aunque cotiza plano por debajo de los 6.800 puntos de su cierre del lunes. Los inversores miran con lupa los resultados de Banco Santander, que se anotó pérdidas de 9.048 millones hasta septiembre, frente al beneficio de 3.732 millones de euros de un año antes, pero logra un beneficio de 1.750 millones en el tercer trimestre. Sus acciones suben un 4% y arrastran a BBVA también hacia los ascensos (+2,9%) y al resto de bancos.

“Esperamos que vuelva la calma a los mercados de valores europeos y que sus principales índices abran ligeramente al alza. No obstante, hay un tema que cada vez preocupa más a los inversores: que el resultado de las elecciones presidenciales y legislativas que se celebran el 3 de noviembre en EEUU no sea concluyente, y que se tarde días en saber quién ha ganado. Este escenario, que hasta hace unos días parecía descartado, no es del todo descabellado ahora, con Trump y los republicanos mostrando cierto “momento” en las encuestas”, explican los analistas de Link Securities.

Asimismo, la incertidumbre e inestabilidad sigue marcando la jornada debido al impacto de la segunda ola del Covid-19, con aumento de contagios y nuevas restricciones en distintos países de Europa, entre ellos España. De esta forma, tras caer ayer un 1,4%, el selectivo madrileño iniciaba la sesión por encima de la cota psicológica de los 6.800 enteros, en la última semana de campaña electoral en Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales, previstas para el próximo 3 de noviembre.

Tras la apertura, Santander lideraba las subidas (+4,24%), seguido de BBVA (+2,63%), Sabadell (+2,12%), Caixabank (+1,54%), Bankinter (+1,49%), Bankia (+1,31%) e IAG (+1,08%), mientras que en el lado contrario se situaban ArcelorMittal (-1,28%), Viscofan (-1,19%), Cie Automotive (-1,03%) y ACS (-1%). El resto de plazas europeas cotizaban con descensos del 0,2% para Fráncfort y Londres, mientras que París perdía un 0,6%.

En este escenario, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 38 dólares, tras subir un 0,4%, mientras que el petróleo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 41 dólares, con un ascenso del 0,5%. Por su parte, la prima de riesgo española caía hasta 74 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,177%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1806 'billetes verdes'.