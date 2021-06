La banca impulsa al Ibex por encima de los 9.200 tras el diagnóstico de la Fed

El Ibex 35 aguanta por encima de los 9.200 puntos y lucha por mantener esta cota psicológica pese a la tendencia bajista que registran las principales bolsas europeas. En el inicio de la sesión, el principal índice español registraba caídas, y tras cerrar ayer con un retroceso del 0,31% perdía los 9.200 puntos, pero a los minutos se ha dado la vuelta, con una subida de casi el 0,6%. De esta manera, se mantiene en los 9.235 puntos y se desmarca del resto de mercados por su gran peso financiero, un sector al que beneficia la subida de tipos de interés que avanzó la Fed. Los valores turísticos también destacan.

Los mercados han iniciado la jornada lastrados por Wall Street que ya descontó la reacción de la Reserva Federal (Fed) de EEUU. Tras la reunión sobre política monetaria, adelantó una posible subida de tipos de interés a 2023, lo que ha disparado la rentabilidad de la deuda soberana tanto en EEUU como en Europa. El resto de índices europeos se mantienen en rojo, aunque moderan su retroceso. La caída en Londres alcanza casi el 0,3%, mientras que Fráncfort y París retroceden menos del 0,1%.

Pese a esta tendencia bajista, Juan J. Fdez-Figares, analista de Link Securities, señala que no se esperan grandes descensos porque "la situación por la que atraviesa la economía europea es bien distinta a la estadounidense, por lo que la actuación del BCE entendemos que también lo debe ser, y la Fed, a pesar de mostrarse más sincera de lo esperado, no dijo nada que el mercado no estuviera ya anticipando".

Los bancos y las turísticas levantan al selectivo español. BBVA lidera las subidas con un alza del 4%, mientras que Santander se revaloriza un 2,7%, Banco Sabadell sube un 2,6% y Bankinter casi un 2,2%. Por su parte, IAG y Aena también registran avances, del 3,5% y 2,9%, respectivamente, después de que Reino Unido se plantee un cambio de criterio para permitir los viajes de turistas a España.

En el lado opuesto Solaria, que ayer lideraba las subidas impulsada por el auge del sector tras la OPA de EQT sobre Solarpack, hoy es el valor que más cae del Ibex 35, casi un 2,9%. Le siguen Acerinox, con un retroceso de casi el 2%, y Red Eléctrica e Iberdrola, un 1,5% por debajo cada una. Otro valor bajista es ArcelorMittal (-1%).

Por su parte, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 71 dólares a las 9.01 horas, tras caer un 0,6%, mientras que el crudo brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 73 dólares, con un descenso del 0,6%.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1975 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 63 puntos básicos en los primeros compases de la sesión, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,434%.