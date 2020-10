El Ibex consolida los 6.400 tras el buen dato de PIB y pese al freno de EEUU

Vienen curvas. Las bolsas europeas han abierto con caídas y lo hacen debido a los fuertes descensos que vaticinan los futuros de Estados Unidos ya que Amazon, Apple, Alphabet (matriz de Google) y Facebook rindieron cuentas tras el cierre de mercado y sus resultados no defraudaron ya que batieron las previsiones del consenso de mercado favorecido por los vientos de cola del teletrabajo. No obstante, la reacción de los inversores no fue positiva y alguna viene con fuertes caídas en preapertura como es el caso de Apple, con una caída del 4% debido a la falta de visibilidad a futuro ya que no hizo públicas sus previsiones para el próximo ejercicio, lo que hace que los futuros del Nasdaq cedan en torno a un 2%.

No obstante, los buenos datos macroeconómicos han añadido cierta presión compradora debido a que en nuestro país se ha conocido el dato preliminar de PIB de España, que refleja un crecimiento del 16,7% respecto al segundo trimestre. Este avance es bastante mayor que el previsto por el consenso de mercado, que era de un 13,5%.

Este 'cóctel' ha provocado que el Ibex 35 amaneciera con caídas pero se ha pasado a los números verde. El principal selectivo avanza por encima del medio punto porcentual, hasta los 6.450 puntos, con la banca a la cabeza de los ascensos. BBVA, que ha rendido cuentas y ha conseguido entre junio y septiembre un beneficio de 1.141 millones de euros, lo que le ha servido para situarse a las puertas del adiós a los números rojos, avanza más de un 3% y contagia al resto del sector.

Santander avanza un 2%, hasta los 1,693 euros por título, Bankinter sube cerca de un 1% mientras que Bankia y Sabadell también registran un avance cercano al 1%. En el lado opuesto, y liderando las caídas, se sitúan Ferrovial (-3%), Merlin Properties (-1,35%) y ACS (-1,3%).

El resto de plazas europeas también lucha por entrar en terreno positivo, aunque sufren mayores caídas que el parqué español debido a su menor peso bancarizado. El Dax alemán cede en torno a un 0,2%, el Cac francés avanza alrededor de un 0,3% y el Ftse británico retrocede un 0,25%.

Las miradas en el plano macroeconómico estarán puestas, principalmente, en el dato adelantado del PIB del tercer trimestre de la eurozona, que debería repuntar con fuerza frente al segundo trimestre gracias al impacto positivo de los estímulos monetarios y fiscales. El consenso de mercado prevé que se produzca un avance del 9,6% frente al -11,8% del segundo trimestre.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "esperamos que, como ha ocurrido en las principales bolsas asiáticas, las bolsas europeas se vean lastradas al comienzo de la sesión por las fuertes caídas que preconizan los índices estadounidenses. Esperamos que los valores de corte tecnológico sean los más penalizados, especialmente los que, como los de semiconductores, son proveedores de Apple.