El Ibex 35 coge aire sobre los 8.900 puntos pese al retroceso de los bancos

El Ibex 35 coge aire por encima de los 8.900 puntos que recuperó este jueves. Pese a comenzar con dudas la sesión, el principal índice español coge con una ligera subida del 0,1% y aspira a los 8.950 enteros pese a los retrocesos de los bancos y otros grandes valores. Se suma así al resto de bolsas europeas, que muestran una tendencia clara con ligeras ganancias en una sesión que estará marcada por los datos de empleo en EEUU que se conocerán esta tarde. Fráncort lidera con una revalorización del 0,5%, seguido de Londres, que sube más de un 0,4%, mientas que París lo hace un 0,3%.

La principal cita de la sesión es la publicación esta tarde en EEUU de las cifras oficiales de empleo no agrícola, correspondientes al mes de junio. Juan J. Fdez-Figares, analista de Link Securities, destaca que "hasta el momento, y a pesar de la fortaleza de la recuperación de la economía estadounidense, el mercado laboral no está respondiendo como era de esperar". En principio los analistas esperan que durante el pasado mes de junio la economía estadounidense haya generado entre 650.000 y 700.000 nuevos empleos no agrícolas y que la tasa de desempleo haya descendido hasta el 5,7%.

En ese sentido, cualquier "nueva" sorpresa negativa podría "animar" a los inversores en el mercado estadounidense y, por "simpatía", también a los que operan en Europa, a reducir posiciones, sobre todo teniendo en cuenta el largo fin de semana al que se enfrentan, ya que el lunes Wall Street estará cerrado por la celebración "tardía" del 4 de Julio, Día de la Independencia de EEUU.

Solaria y PharmaMar lideran las subidas del Ibex 35 con una revalorización superior al 2%. Les sigue Acciona, que tras la resaca del estreno de su filial de renovables sube un 1,7%. Acciona Energía, por su parte, ha iniciado su segundo día de cotización con un ligero retroceso, en los 28,6 euros por acción frente a los 28,9 en los que cerró ayer. También destacan entre las alzas Almirall, sube un 1,7%; Siemens Gamesa y ACS, cerca de un 1,5% cada una; e IAG y Fluidra, en torno al 1,2% cada una.

Los bancos destacan en negativo. Banco Sabadell, Caixabank, Santander y BBVA se sitúan a la cabeza de las pérdidas, con retrocesos de hasta el 0,52%. Bankinter, por su parte, también cotiza en rojo, aunque su caída es más reducida, inferior al 0,1%. Otros grandes valores como Telefónica, Cellnex o Inditex también caen este viernes.

El mercado de materias primas continúa pendiente de la alianza OPEP+ (OPEP y aliados), liderada por Arabia Saudí y Rusia. Tras reunirse este jueves se dieron 24 horas más para buscar el consenso sobre la cantidad de crudo que producirán entre agosto y diciembre, mientras los precios del petróleo se fortalecían ayer ante los indicios de que el aumento esperado puede ser modesto. Este viernes, el barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, retrocede ligeramente hasta 75,73 dólares; mientras, el petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) pierde también unas décimas y cotiza en 75,13 dólares a primera hora de la jornada. En lo que respecta a las divisas, el euro cae hasta los 1,1831 dólares en su cruce frente al 'billete verde'.