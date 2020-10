El 'top ten' del Ibex 35 se deja 150.000 millones por el cerrojazo económico

Situación delicada para las grandes empresas cotizadas. El Ibex 35 no atraviesa por su mejor momento y se ha convertido, sin lugar a dudas, en el peor índice dentro de las principales plazas europeas. Las grandes compañías españolas se han colgado el cartel de 'rebajas' y solo las diez más grandes del selectivo se han dejado, desde que impactara la Covid-19 en los mercados, más de 153.000 millones de euros en términos de capitalización de mercado. Este castigo, que se ha ido acentuando a medida que avanzaban los meses, llevó al Gobierno a regalar una 'golden share' al Ibex para que nadie se aprovechara de esta situación y tomara más del 10% de su capital ya que garantizaba su veto a casi cualquier operación no europea.

Estos 153.780 millones de euros que han perdido las compañías es de solo el 'top ten' y pone de manifiesto la delicada situación que atraviesa todo el Ibex 35. Desde que impactara la Covid-19 en el parqué solo cuatro compañías del selectivo aguantan en positivo y dos de ellas son 'fichajes'. Se trata de las nuevas integrantes en el índice durante este ejercicio como PharmaMar y Solaria, que se unen a Siemens Gamesa y Cellnex. El principal índice español cotiza en mínimos desde finales del mes de marzo y cerca de su nivel más bajo desde 2020 tras sufrir un desplome superior al 35%.

Dentro de los grandes del Ibex 35, los mayores castigos han recaído en tres compañías: Santander, BBVA y Telefónica, que se hunden alrededor de un 55% desde que la Covid-19 hiciera acto de presencia en los mercados financieros, lo que ha provocado que pierdan posiciones en el ranking. De hecho, la 'teleco' presidida por José María Álvarez-Pallete ha marcado mínimos de 2002 (si tenemos en cuenta el pago de dividendos). Su precio de cotización se sitúa sobre los 2,8 euros por título y ya capitaliza menos de 15.000 millones, lejos de los 33.910 millones que valía a mediados de marzo, lo que ha provocado que diga adiós al 'top ten' del Ibex en la actualidad.

La situación de los dos grandes bancos, como son Santander y BBVA, es muy similar. La entidad cántabra presidida por Ana Botín ha perdido alrededor de 36.300 millones de euros de capitalización mientras que la cifra para la comandada por Carlos Torres supera los 18.000 millones. ¿El motivo? La baja rentabilidad del negocio bancario y la irrupción de la Covid-19, que amenaza con disparar la morosidad. Este escenario ha provocado que las entidades hayan realizado dotaciones de provisiones millonarias, que han lastrado, de manera notable, sus beneficios. Además, el sector se ha visto obligado a cumplir con las exigencias del BCE y suspender el pago de dividendos para reforzar su liquidez y, además, ha iniciado el ansiado proceso de consolidación con el objetivo de mejorar sus balances.

Ninguna compañía del 'top ten' escapa de las caídas de la Covid-19 y no es para menos. La economía española no solo se ha frenado en seco sino que es una de las más castigadas. Este mismo viernes se publicó el dato adelantado del PIB, que rebotó un un 16,7% tras el estado de alarma y en puertas de un nuevo parón. Este arreón de la campaña de verano sirvió para reducir el desplome de la economía respecto al año pasado del 21,5% hasta el 8,7% y la previsión oficial de cierre de 2020 prevé un último trimestre en negativo.

Este cerrojazo económico, a nivel mundial, ha impactado en los resultados de casi todas las grandes compañías. Por ejemplo, el beneficio de Telefónica ha sufrido un desplome del 50% en los nueve primeros meses del año; Santander sufre pérdidas de 9.048 millones tras las provisiones realizadas durante dicho periodo y BBVA tampoco ha logrado números verdes aún ya que pierde 15 millones. Claro síntoma de que la recuperación tardará en llegar, probablemente, más tarde de lo previsto por las cúpulas directivas del Ibex. De ahí que los máximos responsables del Ibex hayan 'escoltado' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en distintas presentaciones como las del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española" con el objetivo de lograr un apoyo extra.

Amadeus y Aena también sufren un fuerte correctivo debido al impacto que ha tenido en el turismo la Covid-19, que ha provocado que numerosos países impongan cuarentenas a los turistas provenientes de otros países y que, durante el peor momento de la crisis sanitaria, incluso permaneciera cerrado el espacio aéreo. De hecho, las que menos caen son las eléctricas, como Endesa o Iberdrola, que pese a ser un sector defensivo que se comporta bien en momentos de crisis, tampoco escapa de los descensos y retroceden ligeramente por encima del 10%, lo que evidencia el carácter indiscriminado de los mercados tras el incremento de incertidumbre.

Inditex, la empresa más valiosa de todo el parqué español, tampoco escapa de las caídas bursátiles. Su negocio se ha visto penalizado por la Covid-19 y el cierre de las tiendas durante el confinamiento. Sus ventas cayeron un 31% durante el segundo trimestre y un 44% en el primero pese al tirón de la venta 'online', que ha experimentado un crecimiento del 74% durante el primer semestre de este año. No obstante, arroja ciertos 'brotes verdes' ya que sí logró obtener beneficios entre abril y junio y "las colecciones primavera/verano fueron muy bien recibidas por nuestros clientes", como señaló la propia compañía.

La recuperación del negocio no será en 'V' ni un 'U' sino que será mucho más lenta. Los bancos de inversión prevén que las compañías del Ibex 35 no recuperen sus beneficios previos a la Covid-19 hasta el año 2023 siendo, junto a Italia, los que peor escenario presentan. ¿El motivo? Los sectores más penalizados han sido los ligados al turismo y los bancos, con fuerte presencia en nuestros mercados. No obstante, las previsiones podrían variar en caso de que se produzca una gran segunda oleada de contagios que obligue, otra vez más, a cerrar las distintas economías.