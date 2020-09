Vienen curvas para la libra: más Brexit y Londres estudia un 'cerrojazo' nacional

Vienen curvas para la libra esterlina que, al menos de momento, trata de aguantar el tipo frente a sus principales pares del G-10 ante el complicado calendario que le espera en el más corto plazo. De un lado, la expansión de la pandemia de coronavirus ha llevado ya al Gobierno de Downing Street a plantearse ampliar y endurecer las medidas restrictivas a nivel nacional para atajar su avance. De otro, el Parlamento británico debate esta semana los aspectos más polémicos de la ley de Mercado Interno, el proyecto que contraviene lo firmado en el Acuerdo del Brexit con la Unión Europea.

La divisa británica se mueve en el entorno de 1,0911 unidades en su cruce frente al euro y en 1,2863 dólares, lo que implica que se ha apreciado un 11,99% en relación al 'billete verde' desde el 'crash' generado el pasado mes de marzo por la crisis de la Covid-19 en los mercados. Sin embargo, los analistas coinciden en que el entorno está cambiando y haciéndose menos optimista para la esterlina.

La libra intenta mantener el tipo frente al euro

En el foco está la última reunión de emergencia del Gobierno de Boris Johnson para discutir posibles medidas restrictivas con las que afrontar la crisis sanitaria, una vez que Reino Unido confirmó la existencia de 8.000 nuevos casos de afectados por el virus durante el último fin de semana. El ex asesor del gobierno, Neil Ferguson, aseguró a la BBC el sábado que el Ejecutivo británico necesita reanudar pronto algunas medidas a nivel nacional para evitar un nuevo brote. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también ha contemplado en los últimos días la posibilidad de medidas adicionales. Actualmente una quinta parte del Reino Unido ya vive bajo controles locales.

La libra tropezó la semana pasada después de que el Banco de Inglaterra (BoE), que decidió por unanimidad mantener los tipos de interés oficiales en el 0,10 y su programa de compra de deuda en los 745.000 millones de libras (812.781 millones de euros), incorporase al debate los posibles efectos de situar el precio del dinero en terreno negativo. Precisamente, el BoE ha comenzado a preparar el terreno para un acuerdo de no-compromiso y ha puesto en evidencia cómo tanto la situación sanitaria como la política han empeorado considerablemente con un efecto de repercusión en las perspectivas de crecimiento e inflación, tal y como destacan desde la gestora Edmond de Rothschchild.

El polémico proyecto de ley de Mercado Interno, con el que Johnson ha desafiado abiertamente a Bruselas, podría enfrentarse a lo largo de esta semana a nuevas enmiendas y al 'no' de la Cámara de los Lores, donde la oposición a los actuales planes de Johnson es mayoritaria. "No obstante, la función principal de los Lores es la de modificar y mejorar la legislación, no la de bloquearla, por lo que es más probable una modificación o moderación de las medidas establecidas por el proyecto de ley que la de una anulación completa", recuerdan desde la firma de análisis de mercado MacroYield.

El problema añadido es que su tramitación podría prolongarse más allá del ultimátum establecido por la UE (finales de este mes) y también más allá de la fecha límite fijada por el propio Johnson para alcanzar un acuerdo con la Comisión Europea (que expira el próximo 15 de octubre). Está previsto que el proyecto de ley termine su periplo en la Cámara Baja el próximo 29 de septiembre y el debate en la Cámara de los Lores podría prolongarse hasta principios de diciembre.

El problema internacional que acarrea la nueva ley

Esta nueva legislación pretende garantizar el libre comercio entre las 4 naciones de Reino Unido, lo que requiere anular parte del tratado de retirada firmada con los Veintisiete. Según el Gobierno, la ley supone una red de seguridad para proteger la paz en Irlanda del Norte si fracasan las negociaciones con la UE. "Lo firmado en el Acuerdo de salida con la UE quería asegurar que no se reestableciera la frontera con Irlanda del Norte, y a la vez que ésta no supusiera un coladero de mercancías hacia Gran Bretaña", puntualizan desde la consultora.

La pasada semana, Johnson superó por amplia mayoría (360 votos a favor frente a 263 en contra) la votación inicial del proyecto. Esto suscitó una rebelión en la propia bancada conservadora (con la abstención de 30 tories), que fue respaldada por algunos brexiters reconocidos y por los ex líderes británicos (May, Cameron, Brown, Blair y Major). Las intenciones de Johnson han llevado al jefe del Departamento Legal del Gobierno y al Abogado General de Escocia a anunciar su dimisión