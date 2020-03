Cotización del Nikkei del 17 de marzo

Sesión sin grandes cambios para el Nikkei, que cerró el día del martes 17 de marzo con una leve subida del 0,06%, hasta los 17.011,53 puntos. El selectivo anotó un máximo de 17.557,04 puntos y la cifra mínima de 16.378,94 puntos. El rango de cotización para el índice entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 6,71%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nikkei acumula un descenso del 14,37%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene una bajada del 20,45%. El índice se sitúa un 29,36% por debajo de su máximo en lo que va de año (24.083,51 puntos) y un 0,06% por encima de su cotización mínima del año en curso (17.002,04 puntos).

Al final de la jornada, los cinco títulos que mejor rendimiento tienen son: Oji Holdings Corporation (+13,65%), Tobu Railway Co., Ltd (+11,57%), Odakyu Electric Railway Co., Ltd (+10,56%), Keio Corporation (+9,7%) y Aeon Co., Ltd (+9,53%). Por el contrario, las cinco acciones que peor valoración tienen son SCREEN Holdings Co., Ltd (-6,8%), Hino Motors, Ltd (-6,64%), Nissan Chemical Corporation (-6,19%), FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd (-5,34%) y The Japan Steel Works, Ltd (-5,31%).

Las cinco participaciones más negociadas por volumen de títulos intercambiados son Mizuho Financial Group, Inc (336,90 millones de acciones), Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (169,30 millones de acciones), SoftBank Group Corp (56,20 millones de acciones), Nomura Holdings, Inc (37,60 millones de acciones) y Yahoo Japan Corporation (36,50 millones de acciones); mientras que los cinco valores por volumen de efectivo comerciado son SoftBank Group Corp (204.843,70 millones de yenes), Sony Corporation (121.362,60 millones de yenes), Fast Retailing Co., Ltd (86.023,30 millones de yenes), Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (66.415,30 millones de yenes) y KDDI Corporation (57.913,70 millones de yenes).

