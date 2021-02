La gestora de Paramés prevé que el rally del petróleo siga por falta de capacidad

El petróleo ha experimentado un rally alcista en los últimos meses y se ha recuperado del varapalo provocado por la irrupción de la crisis sanitaria y económica en los mercados. El Brent, de referencia en Europa, ha recuperado sus niveles preCovid y marca máximos desde finales de 2019 ya que cotiza ligeramente por encima de los 60 dólares gracias a un avance cercano al 10% en los últimos doce meses.

Las perspectivas para el precio del petróleo son positivas a medida que la recuperación económica se vaya consolidando (la demanda va en aumento) y lo peor ya haya pasado. De hecho, hay otras factores que contribuyen también al alza como la falta de inversión en exploración y desarrollo de nuevos campos petrolíferos.

"El agotamiento natural de recursos petrolíferos genera una caída de la producción de entre el 4% y el 5% anual de media, que corresponde a una pérdida de unos dos millones de barriles diarios”, explica Juan Huerta de Soto del equipo de análisis y gestión de Cobas Asset Management, la gestora fundada por Francisco García Paramés. Con el estancamiento de la actividad económica durante la pandemia, la tendencia se ha visto fortalecida por la caída extraordinaria de la demanda que castigó el petróleo hasta precios negativos por primera vez en la historia, paralizando la inversión en nuevos yacimientos.

“La crisis sanitaria ha acelerado esta tendencia. La reducción de pozos de perforación en Estados Unidos ha sido muy superior a lo estimado en más de un 60%. Las estimaciones de caída de producción de barriles en Estados Unidos son de entre 1 y 2 millones de barriles diarios en 2020 y de 0,5 a un millón más en 2021. Por tanto, asumiendo un incremento de la demanda anual de 1 millón de barriles al día, podemos llegar a tener una falta de tres millones de barriles diarios”, añade Huerta de Soto.

Esta falta de producción junto con la previsión de un rebote de la actividad y de la demanda con la llegada de las vacunas representan una señal alcista. "El precio va a tener que reflejar una falta de capacidad. Y no olvidemos que para desarrollar un campo de petróleo hacen falta de media, cuatro o cinco años, por lo que se tendrían que haber llevado a cabo las inversiones pertinentes en 2015 y 2016, cosa que no se hizo para poder hacer frente a los problemas estructurales con los que nos encontraremos en los próximos años. Como la inversión no se ha producido, todo parece indicar que veremos precios del petróleo más altos en el futuro. De hecho, ya estamos empezando a ver una subida en los últimos meses y esa es una de las razones por las que el sector del petróleo puede tener un papel más destacado de lo que el mercado parece considerar", concluye el analista de Cobas AM.