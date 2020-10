Prosegur Cash pone blindaje a las caídas en bolsa con las compras de autocartera

Prosegur Cash ha decidido que tenía que ir un paso más allá. La compañía encargada de gestionar el efectivo de forma segura, gracias a sus más de 10.000 vehículos blindados, ha optado por respaldar también la marcha de su acción tras marcar mínimos históricos en los últimos meses. En esta ocasión, y según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su estrategia ha sido la compra de autocartera, algo habitual entre las cotizadas para tratar de frenar las caídas bursátiles y que el precio de la acción haga suelo.

Prosegur Cash ha adquirido un total de 15,3 millones de títulos, equivalentes a un 0,84% de su capital. Esta participación está valorada, a precios de mercado, en más de nueve millones de euros y se han realizado durante este verano. Durante dichos meses el precio de la acción marcó mínimos históricos desde que optara por dar su salto a los mercados en 2017 tras la escisión de su matriz ya que Prosegur colocó un 25% de dicha sociedad en los mercados.

El precio de su debut bursátil fue de dos euros por acción y, más de tres años después, cotiza sobre los 0,711 euros por título, tras dejarse más de un 45% durante este ejercicio. Es decir, ha sufrido un desplome del 65% desde su OPV y la situación en el parqué, como consecuencia del impacto de la Covid-19, no es nada halagüeña de ahí que su cúpula directiva haya optado por la compra de acciones propias (autocartera) para sostener su evolución bursátil.

La mayoría (no todas) de sus compras se enmarcan dentro de su programa de recompra de acciones propias, que afectará a un máximo de 45 millones de títulos, representativos del 3% del capital social de Prosegur Cash. Esta 'hoja de ruta' arrancó en junio y se extenderá durante un año, siempre y cuando no se adquieran antes el número máximo de acciones. No obstante, algunos movimientos se enmarcan fuera de este plan ya que, por ejemplo, la compañía adquirió 1.132.530 títulos el pasado 24 de septiembre fuera de este plan.

Este aumento de autocartera se produce también como consecuencia de su programa de reinversión de dividendo, que abonará a finales del mes de diciembre. Por ello, Prosegur Cash ha lanzado la emisión de 23.478.026 títulos, que ha registrado este mismo martes, y ha fijado en 0,7335 euros por acción el precio de referencia para el primer pago del dividendo a cuenta del ejercicio 2020. La proporción será de 15 derechos por cada 1.000 acciones y la compañía ofrece la posibilidad de reinvertir el importe neto, opción escogida por su accionista mayoritario en los últimos pagos.

En la mala marcha de la evolución bursátil juega un papel importante el impacto de la Covid-19. Prosegur Cash, en sus resultados del primer semestre, sufrió una caída del 13,1% de las ventas, hasta los 772 millones de euros. No obstante, el verdadero impacto lo sufrió en su beneficio neto consolidado, que fue de 22 millones de euros, lo que supuso un desplome del 73,2% frente al mismo período del año anterior.

El 'free float' (cantidad de acciones en circulación) de Prosegur Cash es bastante bajo ya que se sitúa en el 27,5%, ligeramente por encima del mínimo exigido (25% del capital). Este ratio pone en evidencia la poca liquidez de sus acciones, que resta atractivo para los inversores frente a otras cotizadas. Su gran accionista, Helena Irene Revoredo, controla un 72,5% del capital ya que es titular del 56% de la sociedad Gubel, S.L. que, a su vez, controla el 50,110% de Prosegur y que es titular directo e indirecto del 72,5% de Prosegur Cash, siendo su participación directa del 51% y la participación indirecta, a través de su filial al 100% Prosegur Asset Management, del 21,5%. Por su parte, la gestora Invesco es su otro accionista significativo ya que posee un 2,755% del capital.

Pese a la mala marcha, Prosegur Cash cuenta (al igual que Prosegur) con el beneplácito de los bancos de inversión, que recomiendan la compra de sus títulos. El precio objetivo que le asignan es de 1,21 euros por título, más de un 65% por encima de su precio de cotización pero notablemente por debajo de su debut bursátil. No obstante, su marcha durante este curso es peor que la de su accionista mayoritario, Prosegur, ya que cae un 45% frente al 42% que se deja la firma de seguridad con un negocio mucho más diversificado, con áreas como seguridad o alarmas. Hace meses, Telefónica y Prosegur se aliaron y lanzaron una compañía para explotar esta última línea de negocio.