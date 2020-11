Repsol cae en el Ibex tras el 'tijeretazo' en su dividendo que prima el giro verde

No ha convencido al mercado la nueva 'hoja de ruta' de Repsol. La compañía presidida por Antonio Brufau ha presentado su nuevo plan estratégico (2021-2025) que contempla, de manera decidida, el giro verde de la petrolera y su conversión en una compañía energética global. Para ello, la compañía invertirá 18.000 millones hasta 2025 con el compromiso de no contaminar en 2050.

Esta nueva 'hoja de ruta' contempla un 'tijeretazo' en su retribución al accionista, algo que no ha gustado al mercado. La petrolera ha recortado su dividendo un 40% el próximo año y ya no repartirá un euro sino que el pago será de 0,6 euros por acción en 2021. No obstante, la retribución irá en aumento y se espera que alcance los 0,75 euros por acción durante la duración de dicho plan. De hecho, en 2025, superará el euro por acción, incluyendo el pago en efectivo y la recompra de acciones que se realizaría a partir de 2022.

La petrolera se sitúa como el título más bajista de todo el Ibex este jueves. El precio de cotización de Repsol sufre una caída cercana al 4% y se sitúa en los 8,41 euros por título. De hecho, la compañía corrige en el parqué tras alcanzar máximos desde el mes de junio y se ha visto favorecida por el rally en el precio del crudo, que ha alcanzado los 48 dólares por primera vez desde comienzos del mes de marzo, cuando impactó la Covid-19 en los mercados financieros. Solo en el último mes, la petrolera se ha disparado por encima del 55%.

La compañía, en la presentación de su nuevo plan estratégico, señala sobre su política de retribución al accionista que "se mantendrá una remuneración al accionista entre las mejores de su sector y del Ibex 35, que combinará el pago en efectivo con la recompra de acciones".

El plan estratégico y la política de retribución se autofinanciará "incluso en escenarios adversos de precios y garantizará una sólida posición financiera y un refuerzo de los ratings de las agencias internacionales", esgrime la cotizada. Para mejorar la retribución a sus accionistas, Repsol destinará entre 1.400 y 2.000 millones a recompra de acciones entre 2022 y 2025.

El consejo de administración ha aprobado este jueves someter a la junta el pago del dividendo a cuenta del ejercicio 2020, equivalente a 0,3 euros brutos por acción, bajo la fórmula de 'scrip dividend', con una ampliación de capital de 458,2 millones de euros y los 0,30 euros restantes se abonarían en efectivo.