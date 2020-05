Cotización del RTSI (Russia) del 27 de mayo

Mal día para el RTSI (Russia), que acabó la jornada del miércoles 27 de mayo con leves caídas del 1,04%, hasta los 1.212,20 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 1.234,83 puntos y un volumen mínimo de 1.197,78 puntos. El rango de cotización para el índice entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3%.

Con respecto a la última semana, el RTSI (Russia) marca una bajada del 1,08%, por ello desde hace un año aún mantiene un descenso del 5,23%. El índice se sitúa un 26,38% por debajo de su máximo del presente año (1.646,60 puntos) y un 45,65% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (832,26 puntos).

Al cierre, los cinco títulos que mejor cotización tienen son: Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines (+4,62%), Public Joint Stock Company Magnit (+3,57%), Sberbank of Russia (+2,32%), Public Joint Stock Company ALROSA (+1,76%) y PAO Severstal (+1,59%). Al otro lado de la balanza, los cinco valores que peor comportamiento tienen son Public Joint Stock Company Polyus (-3,14%), Yandex N.V (-2,99%), Polymetal International plc (-2,8%), Surgutneftegas Public Joint Stock Company (-2,43%) y PAO NOVATEK (-2,29%).

Las cinco participaciones más negociadas por volumen de títulos intercambiados son Public Joint-Stock Company Federal Grid Company of Unified Energy System (2.502,80 millones de acciones), VTB Bank (public joint-stock company) (2.078,30 millones de acciones), Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro (1.162,10 millones de acciones), Public Joint Stock Company Inter RAO UES (317,20 millones de acciones) y Sberbank of Russia (116,10 millones de acciones); en cambio las cinco acciones por volumen de dinero negociado son Sberbank of Russia (23.041,90 millones ), Public Joint Stock Company Gazprom (10.772,70 millones ), PJSC LUKOIL (9.318,10 millones ), Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel (6.934,30 millones ) y Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company (4.571,80 millones ).

