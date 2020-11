BBVA se dispara en bolsa tras la venta de su negocio en EEUU y da alas al sector

Operación corporativa en el sector financiero. BBVA ha alcanzado un acuerdo con The PNC Financial Services Group para la venta del 100% de su filial BBVA USA Bancshares así como de otras sociedades del grupo en el país por 9.700 millones de euros (no incluye la venta del negocio institucional desarrollado a través de su bróker dealer BBVA Securities) y la entidad presidida por Carlos Torres continuará desarrollando el negocio mayorista que realiza actualmente a través de su sucursal en Nueva York.

Esta desinversión permite a BBVA reforzar su liquidez ya que será pagada en efectivo y ha dado alas a la acción ya que la entidad vasca solo capitalizaba, a cierre del viernes, 22.770 millones de euros. Este lunes nada más abrirse la sesión su precio de cotización no marcó precio debido a la fuerte demanda de acciones y, cuando lo hizo, subió con fuerza. A estas horas, BBVA es el título más alcista de toda la bolsa española ya que se dispara un 20%, hasta los 3,77 euros por título, su nivel más alto desde marzo, mes en el que la crisis sanitaria del coronavirus impactó en los mercados.

El resto del sector ha recibido la noticia con fuertes avances. Banco Santander se dispara por encima del 5% mientras que Banco Sabadell, que siempre ha aparecido entre las 'quinielas' para acabar integrada en BBVA, vuela más de un 12% en el Ibex 35. El resto de bancos medianos también avanza en bolsa ya que Bankinter avanza cerca de un 5%, Bankia más de un 3% y Caixabank es la menos alcista con un rebote próximo al 3%. Por su parte, en el Continuo también hay avances de las otras dos cotizadas ya que Liberbank rebota por encima del 3% mientras que Unicaja se anota más de un 4%.

BBVA ha destacado, en una presentación dirigida a analistas, que se trata de una transacción de gran tamaño, a múltiplos muy atractivos, que crea valor para el accionista y genera un exceso de capital significativo. De hecho, señala que la transacción equivale a alrededor del 50% de la capitalización del banco y el negocio en Estados Unidos solo genera menos del 10% de sus resultados del grupo en 2019. Carlos Torres, presidente de la entidad, ha destacado que "además de reforzarnos financieramente, nos da una gran flexibilidad estratégica para invertir de forma rentable en nuestros mercados, impulsando nuestro crecimiento a largo plazo y apoyando a la economía en la fase de recuperación, así como para incrementar nuestra remuneración al accionista".

El Departamento de Análisis de Renta 4 señala, a raíz de la operación, que "la valoración se sitúa muy por encima de la estimada por el consenso de analistas, 3.800 millones de euros de media, teniendo en cuenta que la valoración por suma de partes incluye todo el negocio de BBVA en EEUU y la operación excluye el negocio de Banca Corporativa y de Inversión". Además, prosiguen que se estima que "generará un impacto positivo en el ratio CET 1 'fully loaded' del grupo BBVA de aproximadamente 300 puntos básicos (unos 8.500 millones de euros, cálculos post transacción), lo que situaría el ratio de septiembre pro forma en niveles de 14,49%, y un resultado positivo neto de impuestos de aproximadamente 580 millones de euros".

Estos fuertes avances de los principales bancos este lunes dan continuo al rebote de la semana pasada, lo que ha provocado que todos coticen con un descuento mucho más bajo al de hace meses y estén un 50% por debajo del valor de sus activos. No obstante, y con el avance de este lunes, el BBVA consigue perforar dicho porcentaje y ya solo cae por encima del 20% durante este año.