El Ibex 35, en verde: ya avista los 6.700 puntos en otro desplome del petróleo

El desplome del petróleo sigue centrando la atención del mercado. El oro negro prosigue su castigo y parece que no encuentra suelo pese a los intentos por volver al terreno positivo. El Brent retrocede más de un 13%, hasta los 16,87 dólares, pese a distintas medidas que no han surtido efecto: Arabia Saudí anunciaba que adelantaría los recortes de producción y no esperaría a mayo mientras que Donald Trump mostraba intenciones de incrementar las reservas estratégicas de crudo del país. Claro síntoma de que el desequilibro entre la oferta y la demanda está disparado.

Las principales plazas europeas han abierto al alza y recuperan parte del castigo sufrido este martes. El Ibex avanza por encima del 0,6%, hasta los 6.681 puntos, por lo que ya avista la posibilidad de recuperar los 6.700 puntos perdidos en la sesión anterior. La subida es ligeramente inferior a la del resto de plazas ya que el Dax alemán sube en torno a un 0,9% y el Ftse británico cerca de un 1%.

Repsol, pese al desplome del precio del petróleo, aguanta en positivo y rebota en torno a un 0,15%. Los bancos son los que contribuyen al avance del selectivo español: Santander sube cerca de un 1%, BBVA escala en torno a un 1,25% mientras que el más alcista es Bankia, que se anota un 2%. No obstante, la que más sube en el principal índice es MásMóvil, con un 4%, hasta los 15,7 euros por título.

Mira también Mediaset y Atresmedia se juegan más de 400 millones por el frenazo publicitario

En el lado de las caídas se sitúa Meliá Hotels, que sufre un descenso ligeramente superior al 1,5% mientras que Siemens Gamesa cae por encima del punto porcentual tras comunicar el martes, a cierre de mercado, que retiraba sus guías para este curso por el impacto de la crisis provocada por el coronavirus. Inditex tampoco ayuda a que el selectivo logre un impulso mayor al retroceder en torno a un 2%.

Juan José Fernández Figares, director de Análisis de Link Securities, señalaba antes de la apertura que "esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente al alza, pero sin mucha convicción -la nueva caída del precio del crudo no creemos que ayude demasiado a que los inversores recobren la confianza-, en una sesión en la que muchas compañías publicarán sus resultados correspondientes al pasado trimestre tanto en las distintas plazas bursátiles europeas como en Wall Street".