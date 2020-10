Las socimis acusan en bolsa el golpe fiscal del Gobierno en los Presupuestos

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, han acordado 'in extremis' el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2021, alejado del documento firmado entre PSOE y Unidad Podemos en diciembre. Ambos lo han presentado este martes y, entre la batería de medidas, se incluye una subida de impuestos al Ibex 35, rentas más altas y grandes patrimonios.

Los Presupuestos contemplan también una tributación mínima del 15% para las socimis que se aplicará sobre los beneficios que no se distribuyan a los accionistas (dividendos). Esta retribución deben de ser de, al menos, el 80% del beneficio y supone meter mano a una de las grandes ventajas fiscales de estas sociedades ya que el impuesto sobre sociedades es del 0% actualmente. No obstante, deben cumplir una serie de características como tener un capital social de cinco millones de euros y un mínimo del 80% del valor de los activos estar arrendados durante tres años desde su adquisición o, en su caso, desde el inicio del primer período impositivo en que se aplique el régimen fiscal.

La noticia ha sido un jarro de agua fría para el sector. Las socimis se han situado a la cabeza del castigo de la bolsa española. Colonial y Merlin Properties, las dos únicas del sector que cotizan en el Ibex 35, sufren una caída del 4% y 2%, respectivamente. Por su parte, Lar España cae cerca de un 1% en el Continuo mientras que Árima Real Estate se deja un 0,3%.

Hace semanas, los analistas de Bankinter aconsejaban salir del sector inmobiliario ya que pronosticaron que los dividendos de las socimis caerían alrededor de un 30% y que el sector no recuperará los niveles previos a la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19 hasta el año 2022. Los principales riesgos a los que se enfrenta el sector son: caídas de rentas y ocupaciones, rebajas en las valoraciones de activos y revisiones a la baja del rating de deuda del sector.

Hace meses, los dirigentes de Colonial, Merlin y Lar España solicitaron al Gobierno que no "discriminara" el régimen fiscal de este tipo de sociedades respecto al que tienen sus homólogos internacionales. Durante una mesa redonda en torno al estudio de PwC 'Las socimi en el mercado inmobiliario español: Origen, evolución y principales rasgos', los consejeros delegados de las tres compañías reivindicaron el papel de estas sociedades para diversificar y fidelizar en el sector inmobiliario terciario a inversores institucionales y particulares. Tanto Pere Viñolas, como Ismael Clemente y Miguel Pereda, advirtieron de que las grandes socimis ya reparten todos sus beneficios vía dividendos, por lo que la medida gubernamental de gravar el porcentaje no repartido "no tendrá el menor efecto práctico".