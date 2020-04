El Remdesivir de Gilead desata la euforia en los mercados en la guerra al Covid-19

Una luz entre tinieblas. El gigante biotecnológico Gilead Sciences, especializado en el desarrollo de fármacos contra el VIH, hepatitis B y C, se ha situado en el foco de atención de todo el mundo después de los prometedores datos sobre los efectos de su fármaco Remdesivir como terapia contra pacientes graves con Covid-19. Era una de las terapias que se estaba aplicando de forma experimental a los infectados por el nuevo coronavirus, pero ahora los ensayos en fase 3 de este compuesto comienzan a alumbrar su potencial uso masivo contra la enfermedad.

Según el portal de noticias médicas STAT News, un hospital vinculado a la Universidad de Chicago ha obtenido resultados positivos en sus ensayos con el fármaco de Gilead. La información, que trascendió el jueves a medianoche, cita conversaciones de los médicos involucrados en la investigación y señala los pacientes graves tratados con Remdesivir registran recuperaciones rápidas de fiebre y síntomas respiratorios, con casi todos los pacientes dados de alta en menos de una semana.

Se trata de una filtración que no ha sido confirmada por Gilead, aunque los resultados de la fase 3 de este medicamento están previstos para la segunda mitad de este mes. Un portavoz del fabricante de Remdesivir admitió a Stat que es publicarán los resultados de forma inminente, pero advirtió que se trata de datos parciales: "Lo que podemos decir en esta etapa es que esperamos que los datos de los estudios en curso estén disponibles". EEUU es ahora el principal foco de expansión de la pandemia, con el mayor crecimiento de infectados y fallecidos.

Remdesivir fue uno de los primeros medicamentos identificados con potencial de neutralización del SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que causa Covid-19. La multinacional ha estado desarrollando su estudio en 1.000 pacientes de todo el mundo y la Universidad de Chicago es solo una de los 152 centros que participan en el ensayo. El mundo entero ha estado esperando los resultados de los ensayos clínicos de Gilead, y los resultados positivos probablemente conducirían a aprobaciones rápidas por parte de la FDA, la agencia estadounidense del medicamento. "Si es seguro y efectivo, podría convertirse en el primer tratamiento aprobado contra la enfermedad", augura STAT en su información.

Gilead, un gigante farmacéutica de 100.000 millones de dólares de capitalización en bolsa, se dispara un 16% en la preapertura del mercado bursátil en Wall Street el calor de este anuncio. De hecho, la publicación de los datos parciales sobre Remdesivir provocaron un cambio de signo de los mercados financieros en la noche del jueves. La posible designación como fármaco oficial contra el Covid-19 ha abierto la puerta a la esperanza entre los inversores sobre un cambio drástico en la lucha de la humanidad contra la pandemia del coronavirus.

La nueva información se sitúa en línea con lo publicado la semana pasada por 'The New England Journal', que también avanzó datos positivos del Remdesivir en los pacientes graves de Covid-19, que tienen una alta mortalidad y se están salvando en una alta proporción. "Actualmente no existe un tratamiento probado para Covid-19. No podemos sacar conclusiones definitivas de estos datos, pero las observaciones en este grupo de pacientes hospitalizados que recibieron Remdesivir son esperanzadoras", explicó el doctor Jonathan D. Grein, director de Epidemiología del Hospital Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles.

Gilead está desarrollando dos ensayos clínicos de fase 3 con remdesivir, los estudios SIMPLE, en países con alta prevalencia de Covid-19. Se esperan datos en pacientes con enfermedad grave este mismo mes, mientras que los datos en pacientes con enfermedad moderada se prevén para mayo. Además está colaborando con múltiples ensayos clínicos dirigidos por otras organizaciones, incluidos dos estudios realizados en la provincia china de Hubei. Uno de los estudios en pacientes con enfermedad grave se tuvo que finalizar antes de lo previsto debido al bajo reclutamiento de pacientes. La compañía espera la publicación de estos datos para realizar una revisión en profundidad de los resultados.

Mientras, el otro estudio realizado en China, para pacientes con enfermedad leve a moderada, aún está en curso. El estudio global de remdesivir dirigido por el NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases de Estados Unidos) continúa reclutando pacientes y se anticiparán datos de este estudio en mayo. Finalmente, estudios adicionales de remdesivir y otros tratamientos de investigación para COVID-19, bajo un protocolo de la Organización Mundial de la Salud, también han comenzado a incluir pacientes en países de todo el mundo.