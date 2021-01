La Covid no frena a los inversores: el flujo en ETF refleja el apetito por el ciclo

El hambre por el ciclo se ha desbordado en los últimos meses, debido a las expectativas que ya empiezan a manejarse sobre el crecimiento económico. La aparición de las nuevas vacunas contra el COVID-19, especialmente en el mes de noviembre, volvieron a crear en los inversores un mayor apetito por el riesgo. Y eso pivota principalmente sobre un mismo eje: los activos ligados al ciclo de la economía.

La pandemia sigue azuzando las cuentas públicas de los principales países desarrollados. El ritmo de contagios sigue disparado y el mundo se asoma ante el peor ritmo de contagios, al menos en base a los datos oficiales, jamás visto. Sin embargo, eso no disuade a que el sector de la inversión se embarque en apuestas más arriesgadas.

Muestra de ello son los datos sobre flujos de ETF. Las fuertes entradas en este tipo de activos a finales de año ayudaron a impulsar las cifras de toda la industria. Tanto el posible horizonte al final de la pandemia como la eliminación de la incertidumbre política después de las elecciones de Estados Unidos impulsaron los números a finales de noviembre: más de 65.200 millones de dólares de entradas en ETF de renta variable en el país norteamericano.

De igual modo, según los datos proporcionados por BlackRock, los ETP sectoriales tuvieron un año destacado con flujos de niveles de récord a través de exposiciones defensivas y cíclicas, que incluyen tecnología, salud, industria, energía y consumo discrecional.

“A medida que los inversores volvieron a aumentar el riesgo en abril y mayo, los sectores que se beneficiaron de las tendencias estructurales aceleradas y las características de calidad resultaron populares”, comentan los expertos de la entidad estadounidense.

En este sentido, los ETP de atención médica llegaron a niveles de entradas de máximos históricos con 17.100 mil millones de entradas durante todo el año, mientras que la tecnología también mostró importantes números en flujos positivos con un récord de 45.800 millones el año pasado, más que los flujos totales en el sector de 2015-2019.

“Los datos de los ETF revelan que hay un importante atractivo por el ciclo: el inversor se está adelantando a lo que se prevé que vaya a ocurrir”, destacan los expertos de JPMorgan en una nota. “La realidad es que es ahora en el momento en el que se está produciendo un descuento notable y es una tendencia que tener presente por las valoraciones que se pueden alcanzar”, advierte.

No obstante, los flujos pasados hacia los PTE globales no son una guía para los niveles actuales o futuros y no deben ser el único factor para considerar al seleccionar un producto, tal y como consideran desde Altantic Capital.

El gran furor por los activos pasivos verdes

Asimismo, 2020 puede haberse erigido como el año histórico para los flujos de ETP sostenibles, con activos cotizados en Estados Unidos y EMEA acumulando 85.000 millones de dólares, en comparación con los 18.000 millones que aglutinaba a finales del 2019.

Sin embargo, los flujos hacia las PTE que cotizan en la región EMEA (en la que se encuentra Europa) comenzaron a volver a los niveles anteriores a la crisis a finales de mayo y continuaron fortaleciéndose durante el resto del ejercicio.

Noviembre y diciembre fueron meses récord para los ETF sostenibles que cotizan en EMEA, con entradas de 20.000 millones de dólares (38% del total de 2020), probablemente impulsadas por las elecciones estadounidenses.

José García-Zarate, Director Asociado de Investigación de Estrategias Pasivas en Morningstar resalta que el mercado europeo de ETF, incluidas las materias primas cotizadas en bolsa, cerró 2020 en un nivel alto, atrayendo entradas de 44.400 millones en el cuarto trimestre.

Durante este período, los activos bajo gestión crecieron un 11% hasta alcanzar 1,05 billones de euros. Este es un hito importante para la industria. De hecho, los activos en ETF en Europa se han duplicado en los últimos cinco años y la perspectiva sigue siendo positiva en general.

“Los ETF de ESG fueron los grandes ganadores en el cuarto trimestre, atrayendo 20.800 millones de euros de entradas, frente a los 9.500 millones de euros del tercer trimestre, lo que representó el 47% del dinero total en ETF en el cuarto trimestre”, comenta García Zárate.

Así, los expertos creen que esta tendencia seguirá consolidándose, pero no es de esperar un viraje hacia la segunda mitad del año. “Se ha reaccionado en exceso y el mercado de los ETF debería ajustarse a lo largo del 2021”, concluyen desde JPMorgan.