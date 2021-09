El crack Evergrande agita los mercados por miedo a un nuevo Lehman Brothers

El nuevo desplome este lunes de la promotora china Evergrande, más de un 10%, hundió a la bolsa de Hong Kong, perdió el 3,3%, y extiende una cadena de pérdidas por el resto de mercados. En Europa las caídas se elevan por encima del 2% ante la posibilidad de producirse un nuevo 'crack' como el que inició en 2008 Lehman Brothers. Hoy este factor ha pesado en las bolsas chinas, sobre todo en las compañías del sector promotor, que han arrastrado con sus fuertes descensos a todo el mercado, en una sesión en que las bolsas de China y Japón están cerradas por festividad.

Pero, además, la incertidumbre en torno a una de las promotoras más grandes de China despierta los temores de los inversores fuera de China ante el temor de los inversores a que la "caída" de la promotora Evergrande tenga un impacto "sistémico" que arrastre a la baja a los mercados de renta fija y variable chinos. Juan J. Fdez-Figares, analista de Link Securities afirma que "el impacto podría terminar trasladándose también a los mercados occidentales".

Como consecuencia, el Ibex 35 pierde los 8.600 puntos y cae cerca de un 2%. No obstante, el selectivo español no es el que registra peor comportamiento en Europa. París pierde el 2,3% y Fráncfort y Milán, cerca del 2,2% cada una. Mientras, Londres cae cerca del 1,5%. El EuroStoxx 50 también pierde el 2,2%. El principal sector a la baja en el selectivo español es la banca. BBVA pierde el 4,6%, mientras que Sabadell y Bankinter se dejan cerca del 4%. Además, Caixabank baja un 3,6% y Santander, cerca de un 3%. La crisis de Evergrande no se frena en Europa y según los futuros también afectará a Wall Street en su apertura.

Evergrande es la inmobiliaria más endeudada del mundo, con un pasivo de 305.000 millones de dólares y acumula una caída en bolsa superior al 86% en el último año. Solo en lo que llevamos de septiembre acumula un retroceso que roza el 50% y en agosto perdió el 17%.

Los inversores se mantienen pendientes de la liquidez de Evergrande, que esta semana enfrenta una nueva prueba de fuego. El jueves tendrá que pagar intereses en 2 de sus emisiones de deuda. En ese sentido, los analistas de Bankinter afirman que "el mercado descuenta el impago de deuda, con algunos de sus bonos cotizando ya por debajo del 30% de su valor nominal". La clave está en qué decisión tomará la compañía, si la reestructuración de deuda o la quiebra definitiva. "Dependiendo de cuál sea la decisión que se adopte sobre el futuro de la compañía, el impacto en los mercados será mayor o menor", destaca Fdez-Figares.

Pero, más allá de la situación del gigante Evergrande, las bolsas enfrentan una semana complicada con muchos frentes abiertos tanto en el ámbito económico como en el político. Entre otros eventos, destacan las reuniones de los comités de política monetaria de los bancos centrales de Suecia, Noruega, Suiza, Reino Unido, Japón y EEUU. A pesar de que es poco factible que se produzcan grandes cambios en los principales parámetros de política monetaria de estas instituciones, Fdez-Figares destaca que "es muy factible que los inversores puedan sacar conclusiones sobre el inicio del proceso de retirada de estímulos de la mayoría de ellas".

Además, esta semana continúan las negociaciones de en el Congreso de EEUU para la aprobación de los programas fiscales de infraestructuras físicas y sociales propuestos por el presidente de EEUU, Joe Biden, y durante este fin de semana se celebran las elecciones legislativas alemanas y que, según las encuestas, pueden conllevar un cambio de gobierno.