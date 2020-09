Los creadores de Ticketbis sacan al MAB su 'socimi turística' en plena pandemia

El sexto desembarco en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) es inminente. All Iron Re I Socimi, la firma ideada por los fundadores de Ticketbis, ha recibido el informe favorable para su desembarco por parte del Comité de Coordinación e Incorporaciones y el consejo de administración de la compañía ha fijado un valor de 10 euros por acción, por lo que valoran la compañía en 57,2 millones de euros.

La socimi que debutará en el MAB se centra en la adquisición de inmuebles destinados al alojamiento urbano alternativo a los modelos hoteleros tradicionales y lo hará en pleno impacto del coronavirus, que ha azotado con fuerza este tipo de negocios. La compañía busca adquirir y rehabilitar los activos inmobiliarios y, posteriormente, arrienda los inmuebles a un operador para su explotación como alojamiento de corta y media estancia.

La compañía surge tras la reducción de la diferencia entre el alojamiento tradicional y el alojamiento alternativo como consecuencia del auge de plataformas como Airbnb, que han provocado un incremento de la oferta de alojamientos alternativos en las grandes zonas urbanas de los países por parte de propietarios de inmuebles particulares.

Por tanto, la socimi pretende sacar partido a la fragmentación de la oferta de alojamientos urbanos y al creciente entorno regulatorio para limitar la oferta no regulada de este tipo de alojamientos gracias a la creación de una plataforma con una cartera de inmuebles que sea escalable, gestionada profesionalmente y cumpliendo con la regulación existente.

Para lograr dicho objetivo, la compañía se centra en la adquisición de inmuebles en zonas céntricas de las principales ciudades españolas, con el objetivo de rehabilitarlos para su transformación en apartamentos turísticos, apartahoteles y hostels destinados a estancias de medio y corto plazo. De hecho, cuenta con dos edificios en Madrid y San Sebastián arrendados a operadores que los explotan como alojamientos urbanos alternativos y otros seis activos en Vitoria, Valencia, Córdoba, Bilbao y Budapest en los que tiene previsto acometer un proceso de rehabilitación o construcción, para una vez finalizado proceder a su arrendamiento a operadores que los exploten. Toda esta cartera está valorada, según consta en el documento de incorporación al MAB, en más de 71,7 millones de euros.

Este proyecto inmobiliario guarda gran vinculación con el grupo de capital riesgo All Iron Ventures, que fue fundado por Ander Michelena y Jon Uriarte, All Iron Ventures tras vender ambos a Ebay la plataforma de compraventa de entradas Ticketbis por alrededor de 165 millones de euros. De hecho, la socimi cuenta con ambos como consejeros y con un gran paquete de acciones: Ander Michelena tiene un 7,34% del capital y Jon Uriarte otro 7,34% , a través de la sociedad All Iron Portfolio 2017.