CriteriaCaixa se refugia en sus 'telecos' Cellnex y Telefóncia ante la inflación

Inmobiliario y telecomunicaciones, dos sectores con la vitola de refugio en tiempos de inflación. Criteria Caixa, el holding de inversiones de Fundación La Caixa, da pistas en los resultados del primer semestre en el registro de CNMV sobre dónde está reubicando los 735 millones de euros que ingresó en enero al desinvertir en la energética francesa Suez.

Su principal operación, ya conocida, fue en el 'ladrillo' con la compra de la sede de su participada Caixabank en Madrid (238 millones de euros) que se cerró a finales de julio. Pero hay otro sector, las telecomunicaciones, en el que está realizando una inversión muy relevante en 2022 con otros 120 millones de euros hasta el momento.

En concreto, Criteria ha vuelto a reforzar su porcentaje en la operadora de torres Cellnex desde el 4,32% que tenía al cierre de 2021, al 4,47% que posee en la actualidad, según revela en sus estados financieros semestrales que presentó ayer. El holding ha comprado un millón de acciones en ese tiempo con una inversión próxima a los 40 millones de euros. Ahora acumula 30,4 millones de títulos de la empresa que dirige Tobías Martínez. Pese a esta operación, el valor de su participación se ha reducido de 1.503 a 1.164 millones de euros debido al desplome de la cotización del 25% desde enero.

Telefónica, actividad frenética en agosto

Junto a esta compra, que no está fechada pero sí registrada en sus cuentas, la firma que preside Isidre Fainé ha pisado el acelerador sobre Telefónica este mes de agosto, como publicó ‘La Información’. Criteria ha comunicado al supervisor una serie de operaciones, casi diarias, por importe de 54 millones de euros en compras que se han extendido desde el 3 al 31 de agosto.

En conjunto, se ha hecho con un porcentaje del 0,22% o 12,8 millones de acciones que elevan la participación del brazo inversor de La Caixa al 1,64% del capital. En este momento, ese paquete de títulos está valorado en casi 400 millones de euros, aunque todavía acumula minusvalías latentes.

Las dos telecos forman parte del núcleo principal de inversiones de Criteria entre las que se encuentran, en este orden, el 30% que posee en Caixabank (valorado a 30 de junio en 8.000 millones de euros), el 26,7% de Naturgy (7.113 millones), el 91,5% del banco mexicano Inbursa (927 millones) o el 18,9% en The Bank of East of Asia (688 millones), donde ha elevado su participación tras la recompra y posterior amortización del 8,4% del banco que estaba en manos del hedge fund Elliot. La operación se hizo en abril.

Pero la actividad en bolsa de Criteria no se reduce solo a estas empresas con carácter más estratégico, sino que se extiende hasta 80 empresas cotizadas en 15 países, aunque no detalla la composición de esta cartera. En el primer semestre destinó 88 millones de euros a inversiones netas en cotizadas en bolsa española y otros 160 millones a compañías extranjeras.

"CriteriaCaixa está llevando a cabo un ejercicio de diversificación de su portafolio en distintas participaciones minoritarias en sociedades cotizadas, priorizando compañías pertenecientes a países OCDE (principalmente europeos y Estados Unidos)", explica el holding.

Criteria cerró el primer semestre con un beneficio neto de 744 millones de euros, un 26% más que en el mismo periodo del año anterior por la mejoría del sector bancario y de Naturgy. El holding destaca que ha recibido de sus participadas 564 millones de euros en dividendos en estos seis meses, cifra que ya supera a los 525 millones que ingresó en todo 2021.

Tres empresas aglutinan el grueso de los pagos: 354 millones desde CaixaBank, 129 millones de Naturgy y 20 millones a Bank of East Asia. A su vez, el holding repartió 205 millones de euros como dividendo a su accionista único, la Fundación ”la Caixa”, que tiene un presupuesto para este año de 515 millones para programas sociales (59,8%), cultura y ciencia (21,4%), investigación y salud (10,3%) y educación y becas (8,5%).

El valor bruto de los activos (GAV) de CriteriaCaixa alcanzó los 24.732 millones de euros, con un incremento del 3,9% respecto al cierre del 2021, gracias a la recuperación de las cotizaciones de la cartera de renta variable. La deuda bruta del Grupo Criteria descendió a 4.762 millones de euros, un 16% menos frente a los 5.713 millones de euros a 31 de diciembre de 2021, tras la amortización de un bono senior de 1.000 millones de euros que venció en el mes de abril. Su posición de liquidez se sitúa en 1.199 millones.