Trump, aranceles, 'tasa Google' y cambio climático monopolizan el Foro de Davos 

Donald Trump acudirá hoy a su segunda cita del Foro Económico de Davos (WEF, por sus siglas en inglés) como presidente de Estados Unidos y lo hace habiendo sellado un acuerdo de mínimos con China en su batalla arancelaria, pero con nuevos frentes abiertos en el ámbito comercial con la Unión Europea que marcarán el desarrollo de esta cita económica en plenos Alpes suizos. Esta selecta reunión acoge cada año a los principales líderes económicos, empresariales y académicos. En su quincuagésima edición, la cumbre aborda como tema principal "accionistas en favor de un mundo sostenible e inclusivo".

Esta cita va a suponer el primer encuentro entre la presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen y el propio Trump, justo cuando va a expirar el plazo que se han dado Francia y EEUU para evitar un nuevo enfrentamiento arancelario con origen en la tasa a los gigantes digitales norteamericanos como Google, Amazon o Facebook. Washington ha advertido a Bruselas de que no habrá un acuerdo amplio mientras la UE no admita abrir su mercado de agricultura a la primera economía del mundo (algo a lo que se opone Francia). "No utilizaría la palabra represalias, pero si se aprueban medidas contra un Estado miembro, por ejemplo contra Francia, consideraríamos a nivel de la UE unirnos con Francia. Así es como funcionan la Unión y el mercado único", ha advertido el comisario de Economía, el italiano Paolo Gentiloni.

Aprovechando su presencia en Davos, el ministro galo de Finanzas, Bruno Le Maire, se reunirá con el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, para evitar esa subida de tasas del 100% a las exportaciones francesas en respuesta a este impuesto a las multinacionales digitales. Y esto, cuando además, las autoridades comunitarias no descartan denunciar ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una posible transgresión de sus normas internacionales con el acuerdo en 'fase 1' sellado entre las dos principales potencias del mundo. El problema para la Unión está en que Pekín se ha comprometido a adquirir más de 200.000 millones de dólares en los próximos dos años en productos estadounidenses, lo que convierte a las exportaciones europeas al gigante asiático en uno de los principales damnificados por el pacto.

A este hecho se suma la nueva amenaza de EEUU de elevar al 25% los aranceles a los automóviles que importa de la UE si Francia, Reino Unido o Alemania no denuncian el incumplimiento por parte de Irán del acuerdo nuclear firmado en 2015. Las negociaciones entre europeos y estadounidenses continuarán entre este mes y el próximo. Desde la consultora de análisis de mercados MacroYield no creen que "a Trump le interese de cara a las elecciones de noviembre complicar sus relaciones con la UE o abrir un nuevo frente de incertidumbre", tampoco desde el punto de vista interno o de cara a su reelección, puesto que los europeos han sido aliados históricos contra China.

Cambio Climático y desaceleración

Al margen de los rifirrafes arancelarios protagonizados por la primera economía mundial, el tema estrella del Foro será el Cambio Climático y en torno a él se espera un combativo discurso de la joven activista Greta Thunberg, que también acude a la cita mundial. Pero Davos contará con unos 3.000 participantes entre los que se encuentran los máximos responsables de Google, Sundar Pichai, y de Huawei, Ren Zhengfei, así como la directora de Operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, o los presidentes de Santander, Ana Botín; BBVA, Carlos Torres; Acciona, José Manuel Entrecanales; o Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Pero entre los invitados habituales se encuentran el multimillonario George Soros, el ex primer ministro británico, Tony Blair, el jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, y el cantante de U2, Bono.

Los responsables de algunas de las principales compañías del mundo acuden a la ciudad suiza en medio de las preocupaciones sobre un posible empeoramiento de la economía a nivel global. En concreto, el 53% de los CEO mundiales estima que el crecimiento económico mundial sufrirá una desaceleración en los próximos 12 meses, casi 25 puntos más que el año pasado y hasta 48 más que hace dos, de acuerdo con la encuesta realizada por la firma de servicios profesionales PwC.