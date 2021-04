Deliveroo sube en bolsa el primer día de negociación con inversores minoristas

La compañía de reparto a domicilio Deliveroo, recién estrenada en la Bolsa londinense, suben más de un 3% este miércoles en su primer día de cotización sin restricciones en el que participan los operadores minoristas. Pese a que todavía están lejos de su precio de salida de 3,9 libras, sus títulos rozan las 2,9 libras pasada la hora de negociación y logra una subida con la que mitiga la caída de cerca de un 28% que acumulaba desde la semana pasada, cuando fijó el precio de su oferta pública de venta.

Deliveroo se estrenó el pasado 31 de marzo en la Bolsa de Londres, pero la negociación de sus acciones permanecía condicionada, es decir, solo los inversores institucionales podían comprar y vender las acciones. Hasta ahora, los accionistas minoristas se habían visto obligados a permanecer al margen mientras las acciones caían un 28% desde su debut.

Su salida a Bolsa no fue la esperada después de que cerrara con una caída del 26%, hasta los 2,87 libras, frente a los 3,9 libras de partida. En concreto, las acciones de Deliveroo marcaron un primer precio de 3,3 libras en su debut, un 15% por debajo del precio de la oferta, según los datos de London Stock Exchange, para llegar a caer hasta un mínimo intradía de 2,71 libras, con una bajada del 30,5%.

El Financial Times informó este martes que Goldman Sachs, uno de los coordinadores globales del acuerdo, compró acciones de Deliveroo por valor de 75 millones de libras (104 millones de dólares) para respaldar la negociación.

Deliveroo había incluido una oferta de acciones de la "comunidad" como parte de su OPV, permitiendo a sus clientes participar en el acuerdo. Pero estos pequeños inversores minoristas se vieron perjudicados por la caída del primer día de las acciones de Deliveroo, que redujeron alrededor de dos mil millones de libras la valoración inicial de la empresa. Debido a las reglas de la Bolsa de Valores de Londres, no pudieron negociar sus acciones hasta hoy.

Los repartidores van a la huelga por derechos básicos



Su debut en el parqué se vio ensombrecido por las dudas sobre la estructura de clase dual de sus acciones y los derechos de los trabajadores de la compañía. Precisamente este miércoles los repartidores de Deliveroo llevarán a cabo una huelga en el Reino Unido para pedir derechos básicos, señaló el Sindicato Independiente de Gran Bretaña (IWGB, por sus siglas en inglés).

El IWGB indicó que estos trabajadores de la compañía piden sueldos justos, medidas de protección y que se les apliquen los derechos básicos de los trabajadores. Están previstas protestas, cumpliendo con la distancia social por la covid-19, en Londres y en las ciudades inglesas de York, Reading, Sheffield y Wolverhampton, y también se esperan huelgas de apoyo en Australia, Francia, Holanda, Irlanda y España, agregó el sindicato.

No se pudo contactar inmediatamente con Deliveroo para recabar sus comentarios al respecto, informa Efe Dow Jones. "Deliveroo plantea una falsa elección entre flexibilidad y derechos básicos, pero la sentencia de Uber demostró que tanto aquí como en el extranjero los trabajadores pueden tener ambas cosas", dijo el presidente del IWGB, Alex Marshall. En febrero, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que los conductores de Uber Technologies Inc (UBER) no son autónomos y tienen derecho a beneficios como vacaciones retribuidas y salarios mínimos.