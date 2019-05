"Pagamos por Netflix pero nos molesta la comisión del banco al no aportar valor"

Los depósitos bancarios, pese a sus bajas (y prácticamente nulas) rentabilidades siguen estando muy presentes en la mayoría de hogares españoles. De hecho, su montante ha alcanzado los 817.300 millones de euros en marzo de 2019, según datos del Banco de España, mientras su rentabilidad lleva en mínimos de los últimos años.

La rentabilidad de estos productos es del 0,06%, la mitad que hace un año, pero los hogares no optan por otros vehículos financieros ya que aumentaron en 5.500 millones de euros durante el mes de marzo. Plataformas de ahorro como Raisin cuentan con depósitos que ofrecen rentabilidades mucho más atractivas y de hasta un 1,22% a un año, como es el caso del letón BlueOrange. David Jiménez Maireles, Country Manager de Raisin en España, ha concedido una entrevista a La Información para abordar la situación de estos productos, el auge de las fintech y la relación de los bancos con ellas.

P. Tenéis presencia en 31 países y muy pronto desembarcareis en Estados Unidos… ¿Tenéis pensado introduciros en otros países?

R. Estamos en toda la parte de la Unión Europea con nuestra plataforma de raisin.com. Sin hacer un marketing activo todos los clientes que se quieran registrar lo hacen a través de nuestra plataforma y también contamos con seis a nivel local (Alemania, Austria, Francia, España, Reino Unido y Holanda). Éstas dan soporte local a los países al contar con una regulación distinta y con el fin de adaptarse a la regulación local y dar soporte a los clientes en nivel impuestos, tasas...

Raisin ha alcanzado los 13.000 millones de euros gracias a 175.000 clientes ofreciendo solo depósitos y cuentas de ahorro, ¿os habéis planteado ofrecer otro tipo de productos?

El año pasado hicimos nuestra primera incursión en productos de inversión y hemos lanzado varias carteras de ETFs con Vanguard. Lanzamos solo en Alemania y a día de hoy estamos valorando y analizando qué tipos de inversión se adaptan a nuestra filosofía... sencillos, con bajas comisiones. Surgió dicha oportunidad y nos da la posibilidad de ofrecer los productos que venden ellos a inversores institucionales.

Lanzamos en mayo del año pasado y la acogida en Alemania ha sido espectacular y el equipo de inversión está muy contento. Ahora estamos analizando qué países, cuál es la regulación, cómo funcionaría... ya que es un producto creado por nosotros para los clientes, cobramos una comisión del 0,50% y es, prácticamente, la mitad de lo que cobra el siguiente competidor en Alemania. La idea es ver cómo podemos ofrecer estos productos donde tenemos plataformas locales. Cuál es el mercado, el potencial de crecimiento, los competidores que hay y la regulación... Estamos explorando la posibilidad de España pero está todo en el aire. Si nos gustaría convertirnos en una plataforma de ahorro e inversión con un catalogo de productos amplio, fácil de entender, que puedan contratar en tres clics y que puedan obtener una rentabilidad atractiva con productos de alta calidad con Vanguard, la segunda mayor gestora del mundo.

¿Cuáles son las cifras de Raisin en España?

No damos cifras por países. A día de hoy te puedo decir que es la tercera plataforma más importante de Raisin tras Alemania y Reino Unido. El crecimiento este año está siendo espectacular, por encima de las previsiones que teníamos este año y vemos que es un año muy bueno ya que se han juntado varias cosas. Tenemos un catálogo muy bueno e incluso añadiremos nuevos bancos próximamente, la competencia parece que ha desaparecido ya que pocos bancos nacionales ofrecen productos interesantes. De hecho, era noticia la semana pasada Liberbank con un depósito que ofrecía un 0,5% a 24 meses.

¿Por qué la banca española no ofrece productos tan atractivos como otros países europeos?

Lo achaco a tres razones. El primero es la falta de competencia ya que hemos pasado en diez años de 62 a menos de 12 entidades y el regulador español dice que quedarán tres o cuatro. Con esta falta de competencia, el cliente se ve perjudicado. El segundo, curioso en España, es que la banca extranjera que ha venido a nuestro país ha acabado desapareciendo y luego está el tema de foco. Antes eramos los que ofrecían los depósitos más altos y ahora solo estamos por detrás de Irlanda en los más bajos. Están todos los bancos con la guerra de las hipotecas y ofrecen euribor + 0,99% y no salen las cuentas de cómo van a ofrecer productos de ahorro ya que sin hacer nada reciben dinero... Además, el modelo no se lo permite ya que con esas hipotecas el depósito se comería casi toda la rentabilidad.

En marzo de este año comprasteis el banco alemán MHB Bank… ¿Tenéis en vuestros planes a medio plazo realizar alguna adquisición más?

A día de hoy no. El banco que compramos es el que nos da servicio en la plataforma alemana y austriaca. Es el banco que abre la cuenta Raisin del cliente. Llevábamos trabajando con ellos seis años y nos daba sentido por reducir la fricción. De esta manera, hacemos el proceso más sencillo y transparente con el cliente. El banco nos permitía acceder a una serie de funcionalidades y servicios al tener una licencia con PSD2 a a vista y surgió esta posibilidad.

¿Cómo ves la relación de los bancos con las fintech?

Veo que mejora, poco a poco. Nosotros lanzamos en 2013 con un banco que nos dio la posibilidad y que era FiBank y estuvo con nosotros seis meses y tardó otros seis meses en llegar el siguiente. A partir de ahí, el tercero, el cuarto, el quinto... cada vez es más rápido. Cada vez las relaciones tienen menos fricciones y más puntos de unión. Hemos pasado de esa época de que las fintech no tenían productos complementarios para la banca y vemos como en los últimos años han aparecido modelos muy complementarios que se basan en la colaboración entre bancos y fintech.

Creo que va a mejorar ya que al final PSD2 lo que dice es que los datos son del cliente y habrá ciertas entidades que autorizarán pagos en nombre del cliente. Por tanto, surge la posibilidad, tal y como dijo Ana Botín, de que llegará el día que Santander ofrezca productos de otras entidades. Francisco González lo dijo hace cuatro años y cada vez más, la relación fintech banca tendrá más puntos de unión y habrá más colaboraciones. Hay muchos trabajos y servicios donde somos muy complementarios.

¿Asistiremos en los próximos años a más movimientos corporativos entre bancos y fintech tanto de un lado como del otro?

Sí, yo creo que sí. Todavía nos quedan un par de años de compras ya que si lo piensas de forma extrapolada, las fintech son el mejor laboratorio de innovación que tienen los bancos. Crean gente con tecnologías muy punteras, con unos costes muy bajos, un talento digital increíble y los bancos, a día de hoy, por la simple inercia que tienen no lo ven. Los dos grandes han visto un foco de inversión aquí, tanto Santander con su fondo como BBVA con Propel han hecho compras muy importantes. Santander está en la línea de participaciones más que de compras mientras que BBVA tiene una parte del fondo centrada en adquisiciones, como por ejemplo Atom, Simple y ha participado en Solaris...

Cada vez como este tipo de acciones, algunas se convertirán en compras y hay que ver la tracción de la fintech y si su modelo de negocio es sostenible. Veremos algún movimiento en España con participaciones y, de momento, solo lo ha hecho ING con Fintonic. Creo que seguirán surgiendo oportunidades ya que surgen muchas empresas.... sobre todo en regulación, inteligencia artificial con chartbots. Los bancos están viendo en los últimos años estas oportunidades al desnudarse y ver sus carencias, por lo que han llegado a acuerdos con esos puntos donde las fintech tienen productos adecuados.

En España está de actualidad, nuevamente, la concentración bancaria e incluso el propio Draghi culpaba a la fragmentación bancaria de que los estímulos no tengan más efecto en la economía. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Tengo sentimientos encontrados. Por un lado veo que las políticas del BCE... bueno, si le preguntas al cliente final no han tenido su impacto ya que con la financiación gratis no han necesitado acudir los bancos al mercado y no han lanzado depósitos. En España hay un caso curioso ya que solo hay 50 bancos frente a los 1.500 de Alemania... y encima dicen que solo quedarán cuatro o cinco entidades... La fragmentación ha pasado en todos los países pero, por ejemplo, en Alemania las pequeñas cajas de ahorro, muy focalizadas localmente y con fuerte presencia, tienen un 40% del mercado. Aquí los cinco grandes tienen el 85%, niveles similares a Francia, y en Alemania no llegan al 35 ó 40%.

La fragmentación a día de hoy no ayuda pero es que a día de hoy, los movimientos de crear ese banco panaeuropeo no les veo mucho potencial. Se ha hablado de varias posibilidades pero al final hay muchos intereses políticos y muy poca complementación en modelos de negocio. Me gustaría más que el BCE hubiera seguido la línea de la FCA de buscar nuevos 'players' con nuevos modelos de negocio ya que el modelo antiguo no funciona. Hemos pasado de 37.000 oficinas a menos de 26.000 este año y la tendencia sigue a la baja. El modelo de grandes bancos con grandes mercados comienza a tambalearse y aparecen nuevos modelos, con pocos años de vida, que cuentan con miles de clientes. En pocos años, por ejemplo Monzo en octubre tenía un millón de clientes y ahora ya ha alcanzado los dos millones.

El modelo de negocio de la oficina está abocado a desaparecer igual que han desaparecido las agencias de viajes o el uso del teléfono fijo. Todo el mundo ve la facilidad de usar el Whatsapp, de contratar un viaje por internet, poder alquilar una casa entera con Airbnb... Los clientes son mucho más críticos con los productos. No nos importa pagar por Amazon Prime o diez euros al mes por Netflix pero nos molesta pagar tres euros por la comisión de mantenimiento de la cuenta ya que no aporta ningún valor añadido. Los clientes van una vez o menos a su oficina y BBVA ha llegado al punto de inflexión de vender más de un 50% de sus productos a través del canal digital. El móvil se convierte en el medio en el que puedo alcanzar nuevos clientes.

Llegará el momento que los bancos hagan como en Suecia que, por ejemplo, se ha eliminado el efectivo o han reducido mucho las oficinas. Cuando las cosas funcionan y los bancos hacen las cosas juntos pues funcionan mejor las cosas. Las entidades en Suecia se unieron y ofrecieron las bondades de no tener efectivo pero ofreciendo alternativas, no porque si.

Los bancos han empezado con los primeros pilotos de pagos en tiempo real entre países. Falta que lo hagan real ya que en un mundo online que tengas que esperar dos o cuatro días para la transferencia pues son cosas que chocan al cliente. Por eso, los nuevos modelos gustan al cliente porque van de la mano con sus expectativas. Las grandes tecnológicas han creado la sensación de que hay nuevas maneras de hacer productos y los bancos han seguido anclados en el pasado y vemos como empiezan a cambiar y a tomar un rol más activo.

El retraso en la subida de tipos por parte del BCE. ¿Creéis que beneficia a plataformas como la vuestra?

Sí y no. Con tipos negativos seguimos ofreciendo rentabilidades interesantes y que suban los tipos a nosotros nos encantaría. Con tipos negativos ofrecemos el 2,01% pues imagínate con tipos positivos.... Nos ayuda porque es una alternativa pero cuando en Alemania en 2013 irrumpimos con un producto del 3% a un año allí la media era de un 1,5%... siempre jugaremos 'con ventaja' la ofrecer mejores depósitos.

La subida de tipos animaría a la gente. Si que hemos visto que la gente sigue poniendo su dinero en depósitos ya que, por ejemplo, en España no están acostumbrados a comparar y si trabajo con un determinado banco miro únicamente sus productos. En Alemania , Reino Unido u Holanda están acostumbrados a comparar. Si lo ponemos en grandes bancos que apenas dan rentabilidad y se les ofrece un 1,22% pues imagínate la diferencia cuando hay más de 800.000 millones invertidos en depósitos en España.

Al final cuando la gente nos prueba nos recomienda. Uno de nuestros mejores canales es 'recomienda un amigo', el 30% de nuestros nuevos clientes viene por ahí, lo que es un orgullo ya que la gente ve que la facilidad de nuestra plataforma y los productos son atractivos. Seguiremos añadiendo bancos que busquen una liquidez extra y que sea el cliente el que decida cual elegir.

Los tipos cero no ayudan ya que el cliente piensa que si el banco no me ofrece nada pues no habrá nadie que me ofrezca nada y no habrá alternativas. Si subieran la gente se animaría a ver más oportunidades ya que ahora, con un 1%, pues piensan que no es tanto y se imaginan el 3% que se daba hace años... Estamos esperando la subida, los bancos se animarían y seguiremos trabajando para ofrecer productos interesantes... cuatro depósitos que tenemos dan más de un 1,1%, por lo que hay alternativas.