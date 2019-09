Deutsche Bank sube en bolsa al estudiar incorporar más activos a su banco malo

Deutsche Bank se sitúa como uno de los más alcistas del Dax al subir en bolsa cerca de un 1,4% en la bolsa alemana, ante la posibilidad de que la entidad incorpore más activos en su banco malo, por importe de miles de millones, si es capaz de vender activos con los que ya cuenta la compañía alemana, según adelanta Reuters.

Esta posibilidad estaría encima de la mesa de los directivos pero, de momento, se está estudiando y no hay nada avanzado. No obstante, un portavoz de la entidad señalaba que el banco no tiene intención de agregar más activos a dicha unidad pero la 'cúpula' podría estar abordando el tema ya que se enfrentan a la revolución que es necesaria para hacer sostenible el banco.

Deutsche Bank necesita aumentar su capital debido a las pérdidas que obtendrá de deshacerse de dichos activos problemáticos, entre los que se incluyen derivados, que todavía estarían en sus libros de contabilidad. No obstante, la posibilidad de aumentar el capital es 'limitada' ya que ha obtenido 29.300 millones de euros en los últimos nueve años.

Deutsche Bank, tras fracasar la fusión con Commerbank, creaba el 'banco malo' a raíz de la profunda remodelación de las actividades de la entidad alemana, que podría resultar en el cierre de su negocio de trading fuera de Europa, y que supondría segregar hasta 50.000 millones de euros en activos no estratégicos.

La entidad ha acometido más cambios con el fin de mejorar su situación. Deutsche Bank recortará su plantilla mundial en 18.000 trabajadores hasta 2022, según manifestó su CEO, Christian Sewing, a la vez que confirmó la reducción de su negocio de banca de inversión. De hecho, estas medidas tendrían un coste de 7.400 millones de euros en los próximos tres ejercicios.