Directo | La Junta de Dia reúne al 54% del capital, con mayoría para Mijaíl Fridman

Su futuro está en juego. Distribuidora Internacional de Alimentación (Dia) celebra este miércoles en la Casa de América (Madrid) su Junta General de Accionistas (JGA) con dos planes de viabilidad sobre la mesa. Uno impulsado por el consejo de administración que dirige Borja de la Cierva (reducción y ampliación capital más una refinanciación) frente a la ampliación y opa que propone su primer accionista Fridman (Letterone), que también busca un acercamiento con la banca.

Comentarios en directo desde la Junta de Accionistas

12:55 Continúa el recuento de las votaciones de los accionistas. Sonrisas en el consejo y caras relajadas a la espera de conocer el veredicto.

12:30 Comienzan las votaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones de Dia suben un 1,6%, hasta los 0,63 euros. Tensa espera hasta que se conozcan los acuerdos aprobados y rechazados por los accionistas. La afluencia de accionistas está provocando que los resultados tarden en contabilizarse ante el notario de la junta.

12:22 El asunto más delicado se refiere de nuevo a las potenciales responsabilidades penales de los anteriores directivos como Ricardo Currás o Ana María Llopis. "Cuando se comunicaron los ajustes: se encomendó una investigación forense para analizar lo ocurrido. Conmigo a la cabeza y con EY se ha preguntado a 30 personas... Los máximos responsables del area financiera y comercial ya no están en la compañía y se ha denunciado a la fiscalía. Se les ha presentado el informe forense, en el que no se ha hallado que el consejo fuera conocedor", asegura Miguel Ángel Iglesias, consejero de Dia.

12:15 En respuesta a Ducharme, el consejo no sabe el precio de la ampliación. “La propuesta de dilución es para que el aporte de capital a realizar sea mucho más bajo (...) No hemos opinado sobre la propuesta de L1, el consejo ya dijo los riesgos que ve. La junta, ustedes, son los que tienen que decidir", explica De la Cierva.

12:10 Llegan las respuesta del consejo de administración a los accionistas. Sobre la coauditoría, De la Cierva responde que KPMG llevaba 20 años auditando las cuentas de Dia y tocaba renovación. “Es oportuna con los desafíos a los que se enfrenta. Nos ha parecido que la coauditoría en 2019 facilita la transición", asegura. Sobre la socimi que proponen los minoritarios, el primer ejecutivo De la Cierva admite que es una posibilidad que han barajado. “Es cierto que lo hemos visto, pero la compañía no tiene activos inmobiliarios para hacerlo. Quedan activos pero no para una estructura como la que se plantea”.

11:58 Sale Jose Antonio del Barrio, otro accionista minoritario e inicia la más beligerante de las intervenciones. Considera que la responsabilidad es del consejo de administración y de los exconsejeros delegado Currás y Antonio Coto. “Somos tontos pero no gilipollas. Han saqueado Dia en dos años Están al dictado de las entidades financieras y de los bonistas”, ha dicho y pide votar que no a todo. Sobre Fridman, “qué espabilado es usted, hombre. Vayáse a Rusia a hacer negocios que nosotros ya los haremos aquí”. Del Barrio pide ir a concurso de acreedores para negociar quitas con la banca. “De perdidos al río”.

11:46 Interviene otro accionista de última hora que tampoco está identificado, pero está a favor de la ampliación del consejo de administración a pesar de que diluya al minoritario. Pregunta si hay investigación de la CNMV sobre Goldman Sachs, en referencia a la actividad que ha llevado a cabo el banco de inversión en Dia. Pregunta también si ha tenido información privilegiada y pide una investigación paralela. Entra en escena Rafael del Castillo, que representa a una asociación de minoritarios. Pide que el consejo vele por los intereses de la compañía y no de Letterone. "Durante estos años se ha privado a la compañía de reservas y se aceptó sin más la presencia de bajistas. En los últimos meses se ha vivido en un contexto de inestabilidad y la salida del ibex ahondó más esta situación. (...) L1 genera demasiadas dudas", asegura Castillo, que afirma estar dispuesto a aportar 150 millones de euros junto a los accionistas que representa. Recuerda que Dia valía en bolsa 4.000 millones de euros en 2017.

11:33 Guido Melgrani sube al escenario y declara 34.000 acciones. Tampoco está de acuerdo con L1 y va a votar en contra de las cuentas porque le generan muchas dudas. Aparece después un accionista no identificado que coge el micrófono después de cierta tensión con el consejo de administración. Dice que tiene representadas acciones pero no va votar por ellas. "El único que puede reflotar esto es el ruso, el Fridman. Es el único que tiene dinero. El resto, no... y no digo más". Finalmente interviene Javier Rodríguez Zarzalejos, que dice que va a votar en contra de la ampliación del consejo, pero también de Letterone "porque diluye a los accionistas"... Cita a Cervantes al tiempo que pide precio equitativo y que, al menos, "lo justo es pagar la mitad". Pide responsabilidad a la CNMV, a los políticos y recuerda una batalla de Suleiman del siglo XVI.

11:25 Interviene el cuarto accionista previsto para la ronda de interpelaciones al consejo. Es Esteban Ceda Peña, que representa un bloque de 1.950 acciones. Pregunta sobre si el consejo va a exigir responsabilidades penales a Ricardo Currás y Ana María Llopis. También si al consejo le consta si L1 ha tenido fondos vinculados a Fridman para tirar la acción y comprar a precio de saldo. Ceda Peña pide al consejo que investigue de qué medios se ha valido Fridman para tirar la acción y lo ponga en conocimiento de la Fiscalía y CNMV. "¿Qué está haciendo la CNMV? Nos han metido la mano en el bolsillo", asegura este accionista.

11:19 Habla José Ramón Bueno, que tiene algo más de 25.000 acciones y destaca los "detalles feos" que ha tenido la Junta, por ejemplo, lo de separar a algunos accionistas en una sala contigua o que el representante de Letterone no diga cuántas acciones tiene y ni se presente. "Si no se hace una ampliación de 500 o 600 millones la situación seguirá siendo muy delicada", señala el accionista y muestra su predisposición por la propuesta del consejo, aunque le falte definición “Votaré a favor porque no veo otra solución (...) No hay más remedio".

11:08 Ducharme, el mayor accionista en la sala, se dirige al conjunto de accionistas para pedir su apoyo. "Solicitamos al resto de accionistas que apoyen la ampliación de capital de 500 millones propuesta por L1 y rechacen la de 600 millones que propone al consejo que diluiría a los minoritarios. Proponemos un plan de rescate integral, que pasa por la opa", asegura el ejecutivo francés y hombre fuerte de Fridman. Ducharme recuerda las bondades de su opa y las condiciones: que se rechace la opa del consejo y que se aceptada por el 35% del capital de Dia. "La opa es mucho más favorable, propone una prima del 56% respecto al precio del 4 de febrero", señala y recuerda que la propuesta del consejo diluye a los accionistas y no implica cambio ninguno en Dia.

11:03 Comienzan las intervenciones de los accionistas. Solo serán cinco intervenciones y se responderán todas al final. Comienza las interpelaciones Jesús Neila, titular de 500 acciones, que pregunta por qué se ha cambiado de auditor, a EY y en 2019 coauditarán KPMG y EY. A continuación toma la palabra el consejero delegado de Letterone, Stephan Ducharme, titular o representante del 29% de las acciones.

11:00 Interviene el secretario del consejo, Ramiro Rivera, para dar cuenta del quorum de accionistas en la Junta. Se le apaga la pantalla después de asegurar que hay representados 2.242 accionistas y un 53% del capital. El notario pide que se espere a contar con los datos definitivos de asistencia para poder seguir adelante; el secretario dice que siguen adelante y que luego volverán atrás. ACTUALIZACIÓN (11: 15): el quorum final de accionistas en la junta se eleva al 54,4%, según Rivera.

10:55 De la Cierva quiere mejorar en franquicias de Dia. “Es un sistema que funciona desde hace 20 años. Somos el mayor franquiciador de España”. El consejero delegado quiere tiendas más limpias, ordenadas y surtidas con profesionales formados y motivados. Se trata de una exigencia que coincide con el ERE anunciado para 1.600 personas al que califica como “estudiado desde hace meses”, pero que considera inevitable. La plantilla de Dia supera las 40.000 personas, de las que 26.000 están en España. También ha agradecido el compromiso de los proveedores que, ha asegurado, han cobrado con regularidad. Sobre el nuevo equipo directivo, exige más responsabilidad. “Más transparencia y premiar el mérito. Tengo plena confianza en ellos”.

10:50 De la Cierva tampoco ha quitado peso a los errores en el negocio. Asume que todo fue bien desde la salida a bolsa en 2011 hasta 2016, pero en ese año comienzan los problemas. La cotización comenzó a notarlo meses después y desde entonces se ha derrumbado en bolsa más del 90%. A la falta de adaptación del negocio se sumaron las manipulaciones contables detectadas en los ejercicios 2016 y 2017. Esos errores, según De la Cierva, se tradujeron en todos los campos: ventas comparables (en tiendas abiertas más de un año), en la cadena de suministro, en las operaciones en tienda y las políticas de ofertas. "Y eso es lo que quiere cambiar el consejo: menos ofertas y más personalizadas, menos referencias y más frescos", apunta en una hoja de ruta en la que coincide plenamente con el primer accionista, Mijaíl Fridman.

10:45 De la Cierva considera que la compañía y sus directivos están centrados en corregir el desempeño, en buscar una estructura financiera sostenible y comportarse con diligencia, transparencia en la ejecución de medidas, incluidas las disciplinarias, y en colaborar con el regulador. En este sentido señala a la diapositiva sobre la evolución de la deuda financiera de Dia que ha desembocado en la crisis actual. Recuerda la denuncia ante la fiscalía anticorrupción de anteriores directivos, por las manipulaciones contables de 2017 que han costado 60 millones en reservas. "Ajustes que", asume, "no en todos los casos podrán recuperarse", explica De la Cierva.

10:40 En ese resumen del año, De la Cierva ha vuelto a hacer un guiño a los representantes de LetterOne, Stephan Ducharme y Karl Heinz-Holland, que salieron del consejo a finales de año. De ellos, el actual consejero delegado ha recalcado que "enriquecieron, con su experiencia, la comisión de estrategia de la compañía". De la Cierva señala que al relevo en la dirección de Dia en diciembre le siguió la refinanciación con la banca y la presentación de una opa por parte de Fridman en febrero. "Tanto en el diagnóstico como en la solución hubo consenso”, asegura. En este sentido, la guerra entre Dia y Fridman enfrenta a proyectos similares... ¿Condenados a entenderse?

10:35 Toma la palabra el consejero delegado de Dia, Borja de la Cierva. Recuerda que ha sido el año más difícil desde la fundación de la empresa hace más de tres décadas. El ejecutivo señala que el 15 de octubre se revelaron diversos acontecimientos que han dañado la reputación de Dia pero que se ha actuado con total transparencia. De la Cierva narra de forma cronológica lo sucedido en el consejo a finales de 2018. En noviembre comienzan las negociaciones con la banca para refinanciar y a finales de ese mes se contrata a Morgan Stanley para una ampliación.

10:30 "Dia sigue sin presidente, tras la dimisión de Ana María Llopis, porque las circunstancias en las que ha vivido la compañía no han generado clima de estabilidad necesario", asegura Golding ante los accionistas. No obstante, Richard Golding, vicepresidente, asegura que ya cuentan con varios candidatos y que en breve habrá presidente. Cree que, pese a todo, Dia tiene un futuro prometedor y que el factor proximidad es clave para contar con la confianza de los clientes. “Necesitamos contar con la confianza de nuestros accionistas en nuestro plan de negocio”.

10:26 Golding recuerda como dimitieron del consejo de administración el pasado diciembre los representantes de Letterone, primer accionista de la compañía con el 29% de las acciones: Stephan Ducharme, Karl Heinz Holland y Sergio Dias. El actual vicepresidente lamenta la pérdida de estos consejeros por alta experiencia y aportación.

10:20 Ramiro Rivera, secretario del consejo, da lectura a las principales cifras previas a la junta. Están representados 824 accionistas, 232 millones de acciones y el 37,3% del capital. En la sala hay 309 accionistas o el 49,74% en total. Son cifras provisionales.

10:12 Arranca la Junta. Hace las presentaciones el vicepresidente primero de la compañía, Richard Golding. El exejecutivo de Parques Reunidos está dando lectura a las formalidades de la Junta de Accionistas. Presenta al notario y pide a los accionistas que si quieren hacer uso de la palabra se dirijan al notario identificándose y señalando su número de acciones.

10:00 Se retrasa 10 minutos el inicio de la junta porque no ha dado tiempo a acreditar a los accionistas minoritarios, los más afectados por la actual situación de Dia. Hay ‘overbooking’ en la sala de la Casa América.

09:55 El expresidente de Dia y actual presidente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), Javier Campo, ha aterrizado en la Junta de Accionistas de la compañía. Fue presidente mundial durante 24 años desde 1986, y durante otros 15 ha sido miembro del comité ejecutivo mundial de Carrefour. Se le considera uno de los principales asesores del fondo de capital riesgo CVC en España y ha presidido el grupo Zena, especializado en el desarrollo de franquicias en la península ibérica.

09:45 Todo listo en el Anfiteatro Gabriela Mistral, de Casa de América en Madrid. Dia celebra su Junta de Accionistas en una situación crítica, pero con muchas novedades en las últimas horas. El consejo de administración de la compañía movió ficha y pactó con la banca una prórroga del crédito sindicado de 912,11 millones de euros hasta marzo de 2023, condicionada a la aprobación de su ampliación de 600 millones en la Junta. Según este plan, Dia reducirá y ampliará capital para reequilibrar su balance. Al otro lado de la balanza se encuentra Mijaíl Fridman y su fondo Letterone, que en las últimas horas está buscando su propio pacto con los bancos y ha activado a Guillermo de la Dehesa para interceder.