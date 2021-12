Los dividendos del Estado caen más de la mitad tras la fusión de Caixa-Bankia

El Estado, a través de diferentes entidades, participa en ocho compañías cotizadas españolas -Red Eléctrica, Caixabank, Enagás, Ebro Foods, Airbus, IAG, Aena e Indra- con lo que controla una cartera bursátil que actualmente vale cerca de 20.000 millones de euros. A esa capitalización hay que sumarlo los dividendos descontados de la cotización a lo largo del año, algo más de 183,2 millones de euros brutos que han ido parar a las arcas públicas. Sin embargo, la retribución al Estado como accionista ha caído más de un 50% respecto a 2020.

A lo largo de 2021 todas las compañías participadas por el Estado, salvo Enagás, han reducido o no han repartido dividendos, pero, en especial la cifra cayó después de que la retribución de la nueva Caixabank no iguale el importe repartido por Bankia hace un año. Hasta marzo, la mayor participación del Estado correspondía a Bankia, el 61,8% a través del FROB. Esto le permitió recibir 219,5 millones de euros del dividendo que repartió la extinta entidad en abril de 2020. Bankia suprimió la retribución extraordinaria a causa de la pandemia, pero abonó la ordinaria antes del veto del Banco Central Europeo (BCE).

Más de un año después y ya ejecutada la fusión, Caixabank recuperó el dividendo, aunque el importe total repartido no iguala la cifra conjunta del último año, y el importe recibido por el Estado es más de un 80% inferior que el de hace un año. En total, abonó algo más de 216 millones de euros, de los que el Estado recibió casi 34,8 millones por su participación del 16,1% tras la fusión. El importe total equivale al 15% del beneficio, el máximo que permitía distribuir el BCE antes de septiembre.

Pero no es la única cotizada participada por el Estado que ha reducido los dividendos. Ebro Foods, donde actualmente el Estado tiene el 10,3% del capital a través de la SEPI, ha reducido la retribución a sus accionistas casi un 55% después de que en 2020 repartiera un dividendo extraordinario récord. Aún así, las arcas públicas han ingresado más de 18 millones de euros por el último dividendo, que también incluye un extraordinario. Y en los últimos dos años la retribución asciende a 58 millones brutos gracias a los procesos de desinversión que ha llevado a cabo la mayor compañía de alimentación que cotiza en bolsa.

El mayor importe para el Estado ha sido devengado por Red Eléctrica, donde controla el 20% de las acciones a través de la SEPI. El dividendo superó los 108 millones de euros, pese a que se redujo casi un 5% respecto a hace un año. Por su parte, Enagás, participada por la misma entidad pública, ha sido la única que ha incrementado la retribución, en algo más del 3%, por encima de los 22 millones brutos.

Indra recuperará el dividendo siete años después

El Estado también es accionista de otras cuatro empresas cotizadas que no pagaron dividendo en 2020 y tampoco lo hicieron este año, aunque por motivo diferentes. En el caso de Indra lleva sin retribuir al accionista desde 2014, después de que la junta decidiese no continuar con este pago por las pérdidas registradas. No obstante, siete años después, la empresa con capital público ha retomado este pagó tras disparar los beneficios en los primeros nueve meses del año un 77% por encima del mismo periodo del año previo al coronavirus. Así, en julio de 2022 abonará casi 26,5 millones de euros en efectivo -0,15 euros por acción- de los que cerca de 5 millones irán para el Estado, que controla el 18,7% a través de la SEPI.

En el resto de participadas -Airbus, IAG y Aena-, la pandemia provocó la suspensión del pago de dividendos en 2020 debido al impacto en sus cuentas y la decisión se ha mantenido en el último ejercicio a la espera de recuperar las cifras previas. En el caso de Aena, gestor de los aeropuertos españoles, espera volver a las ganancias el próximo año y, con ello, retomar la retribución al accionista. El hólding de aerolíneas IAG y el fabricante de aviones, Airbus, no han dado pistas de cuando volverán a pagar dividendo.