Los dividendos vienen con premio: los 'aristócratas' sacan 1,25 puntos al S&P

Los cazadores de dividendos y muchos inversores buscan tomar posiciones en acciones que ofrecen una elevada política de retribución a sus accionistas y que, por tanto, reparten dividendos. En España, compañías como Mediaset, Endesa y el resto de eléctricas ofrecen pagos atractivos que suscitan un gran interés y hace que los inversores busquen 'refugio' en ellas y así asegurarse recuperar una parte de la inversión a través de ciertos pagos periódicos.

Endesa, que cuenta con los italianos de Enel como máximo accionista, ha repartido un dividendo de 1,427 euros por título al comienzo de este curso, ofreciendo su pago una rentabilidad en torno al 7%. Por su parte, el medio de comunicación daba 'una de cal y otra de arena' a sus accionistas ya que no repartiría este curso un dividendo extraordinario al que casi siempre acostumbraba y solo daba 0,315 euros por título, casi la mitad que el ejercicio anterior. No obstante, anunciaba un ambicioso programa de recompra de acciones, en el que invertiría unos 200 millones de euros.

Esta estrategia de invertir en compañías que repartan dividendos no tendría cierta lógica ya que los pagos se descuentan del precio al que cotiza la acción. No obstante, los datos evidencian que sí, sobre todo al otro lado del Atlántico. ¿El motivo? El índice el S&P Dividend Aristocrats Total Return reúne la cotización de un gran número de compañías estadounidenses (más de medio centenar) que han incrementado sus dividendos durante cada uno de los últimos 25 años. Claro síntoma del 'mimo' hacia sus accionistas y de la buena marcha de su negocio ya que no se han visto obligados a reducir los beneficios a repartir.

El selectivo del S&P Dividend Aristocrats ha experimentado el mismo rally alcista que Wall Street e incluso mejor. Dicho índice se ha disparado un 14,1%, de manera anualizada, durante la última década mientras que el S&P 500 Total Return lo ha hecho un 12,83%. Por tanto, invertir en compañías que 'miman' al accionista da una rentabilidad extra de 1,25 puntos porcentuales al año. De ahí que muchos inversores analicen cuáles son las empresas que incrementan dividendo año tras año.

Los 1,25 puntos porcentuales parecen un dato de poca relevancia pero, año tras año, suponen una gran rentabilidad que se deja de percibir. Por ejemplo, si hubiéramos invertido 10.000 euros hace diez años en dichos índices las diferencias serían notables ya que a día de hoy nuestra inversión en el S&P Dividend Aristocrats Total Return tendría un valor de mercado ligeramente superior a 38.000 euros mientras que en el S&P 500 Total Return se quedaría a las puertas de alcanzar los 33.500 euros. Es decir, habríamos dejado de 'ganar' más de 4.500 euros si hubiéramos replicado uno de los índices estadounidenses de referencia.

El S&P Dividend Aristocrats Total Return está compuesto de compañías de sobra conocidas para cualquier ciudadano de a pie como AT&T, petroleras como Chevron y Exxon o compañías más presentes en nuestras vidas como Coca-Cola, PepsiCo o McDonald's. De hecho, las tres últimas cotizan en zona de máximos históricos o cerca de dicha cota mientras que cotizadas desconocidas para la mayoría de inversores, como Cincinnati Financial, forman parte del selectivo y se disparan más de un 45% en los últimos doce meses.

El índice S&P Dividend Aristocrats fue fundado en 2005 y es el más relevante ya que se trata del selectivo de este estilo más antiguo y sobre renta variable estadounidense pero también hay otros similares en Europa. Por ejemplo, el S&P Europe 350 Dividends Aristocrats Index lo componen compañías europeas que han incrementado su retribución al accionista año tras año durante la última década y que también es una opción de inversión interesante ya que da una rentabilidad anualizada del 9,65% en la última década frente al 8% que se dispara el S&P Europe 350 Total Return. En dicho selectivo hay compañías españolas como Red Eléctrica o Enagás, o gigantes de la altura de L'Oreal, Nestle o Sanofi.