"Me ha tocado": ¿dónde invertir el Gordo de Navidad para rentabilizarlo?

Este miércoles, como cada 22 de diciembre, las miradas se centrarán en el Teatro Real de Madrid, donde se celebra el Sorteo de Navidad. El objetivo es el 'Gordo': 400.000 euros por décimo, 4 millones de euros por la serie entera. Pero, ¿qué hacer con el dinero si te toca? Los primeros pensamientos no siempre son los más adecuados y los expertos recomiendan planificar los objetivos para evitar malas decisiones financieras. Un estudio de la asociación European Financial Planning Association (EFPA) pone de manifiesto que el 70% de los premiados con la Lotería de Navidad tiene mucho menos dinero cinco años después de haber ganado el premio.

Los mercados financieros aparecen como una alternativa a través de la que rentabilizar el premio. Javier Molina, portavoz de eToro en España, destaca esta opción ante el escenario de inflación y apenas rentabilidad en el banco y, en concreto, apuesta por la renta variable diversificada a largo plazo. No obstante, señala que también depende de la edad del premiado: "quizás si te toca con 75 años es mejor a renta fija a corto plazo". Con el propósito de diversificación señala los fondos de inversión: "son fáciles y sencillos". Aunque reconoce otros activos también atractivos, como las materias primas o el sector inmobiliario, en los que se podría invertir pero con un asesor financiero.

Este año la renta variable ha sido la gran protagonista ante los bajos tipos de interés, pero la situación puede cambiar, sobre todo ante la subida de los tipos por parte de la mayoría de bancos centrales, salvo el Banco Central Europeo, para frenar la inflación. Por ello, la renta fija, con menor riesgo para el inversor, podría ganar peso. Desde PIMCO prevén que "los rendimientos de la deuda pública tenderán al alza a lo largo del ciclo". Además, destacan que "dadas las valoraciones más exigentes, los activos de riesgo son más vulnerables a perturbaciones exógenas y errores de política".

En 2021 los índices de Wall Street han batido todos los récords con el S&P 500 y el índice compuesto del mercado Nasdaq revalorizándose más de un 20% cada uno. No obstante, su crecimiento no parece claro para 2022 y, según recoge Reuters, las previsiones de los analistas para el S&P 500 van desde pérdidas del 3% respecto a su cotización actual hasta ganancias de un 17%. Europa, y en especial la bolsa española, se quedan atrás y los analistas de Pimco creen que "la renta variable europea afronta mayores desafíos". Ante este escenario, Molina apuesta por invertir en sectores o temáticas, a través de índices, en lugar de empresas concretas.

Dentro del Ibex 35 existen oportunidades. Tres compañías ofrecen un potencial superior al 50%. Destaca la farmacéutica Grifols, para quien los analistas otorgan un precio objetivo de 27,58 euros por acción, mientras que este lunes cerró en 15,73 euros, es decir, podría revalorizarse más de un 75%. Por su parte, IAG también es un valor a tener en cuenta pese al impacto de la pandemia en sus cuentas. Los expertos señalan que una vez se recupere la normalidad tiene capacidad para crecer y le otorga un potencial de casi el 60%. En el caso de ArcelorMittal el precio objetivo estimado por los analistas es un 51% superior que su cotización actual, mientras que ACS, Acerinox y Banco Santander también cuentan con un potencial superior al 40%.

Pero, además de la rentabilidad, la bolsa española tiene tradición de pago de dividendos, por lo que invertir el Gordo en alguna de sus empresas puede permitir obtener otros ingresos. En 2020, según datos de BME, las compañías con mayor rentabilidad por dividendo en el Ibex fueron Mapfre, Telefónica y Endesa, por encima del 10%. Mientras Ebro Foods, que cotiza en el Continuo, les superó con una rentabilidad próxima al 15%.

Otras opciones: amortizar la hipoteca o ahorrar

Más allá de los mercados financieros, hay otras opciones, como reducir deudas. La hipoteca es la más habitual. Desde Abante destacan que "habría que ver es si la rentabilidad que da el dinero invertido es mayor que el coste de financiación porque, en ese caso, no interesaría amortizar la hipoteca". Además, recuerdan la ventaja fiscal si la vivienda habitual se compró antes de 2013. La ley permite deducirse cada año un 15% de una cuota máxima de 9.040 euros, una opción que puede que no interese perderse.

Si ninguna de las opciones anteriores le interesa, hay quien prefiere guardar el dinero para ahorrarlo, la alternativa más habitual ante el perfil conservador de los españoles. Sin embargo, el escenario actual de bajos tipos, no favorece por ahora con la mayoría de depósitos sin apenas rentabilidad. Además, hay que tener en cuenta la inflación. "Si se decide no invertir el dinero, dentro de unos años se perdería poder adquisitivo, a media que los precios se incrementasen, al no cubrir la inflación", explica el equipo de asesoramiento patrimonial de Abante.

En noviembre, IPC se situó en el 5,5%, su tasa más alta en 29 años según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las últimas cifras están muy por encima del objetivo del 2% que persigue el Banco Central Europeo (BCE), pero aunque modere -según apuntan los analistas- se perdería dinero. Es decir, si se tienen 328.000 euros del premio -tras impuestos- y no se invierten, pasados 20 años y contando con una inflación media anual del 2%, ese dinero equivaldría a unos 220.735 euros (actuales).

Planificar... y pagar su 'parte' a Hacienda

Por su parte, hay quien prefiere gastar lo ganado, aunque los expertos avisan que no valoramos igual el dinero que es fruto de nuestro esfuerzo y trabajo que el que nos llega por un premio. Por ello, antes de elegir, se recomienda planificar -analizar la situación financiera de cada uno-. Además, hay que tener en cuenta la fiscalidad del premio. Si se superan los 40.000 euros habrá que tributar el 20%. Como resultado, a Hacienda le tocará el 'Gordo' con 157 millones en la Lotería de Navidad si se reparten los tres premios grandes, según cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda. A ello se sumaría los impuestos a pagar -según cada Comunidad- en caso de querer dar el premio o parte a un familiar.

Desde Lotería y Apuestas del Estado explican que en caso de premios mayores -superiores a los 2.000 euros- será necesario completar antes de tres meses el formulario de 'Conocimiento adicional del jugador' para poder recibir el importe de tu premio en tu cuenta bancaria. La cuenta deberá estar a nombre del premiado y debe ser una de una entidad bancaria autorizada para operar en España. El tiempo que tardarás en recibir tu dinero ya depende del tiempo que tarde el sistema bancario en realizar la transferencia, pero no suelen demorarse más allá de tres días hábiles.