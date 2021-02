El 'plan Draghi' para Italia: reformas, reprogramar la vacunación y más euro

Todas las miradas estaban puestas en el Senado de Italia esta mañana, donde Mario Draghi ha esbozado su plan de acción para sacar al país de la grave crisis que atraviesa a causa de la Covid-19... y el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) era muy consciente de ello. Con un discurso fuertemente europeísta, Draghi ha dejado claro que la prioridad de su ejecutivo será la lucha contra la pandemia, a través de una campaña "rápida y eficiente" de vacunación. El romano, que ha anunciado reformas en el ámbito fiscal, de las Administraciones Públicas y de la Justicia, ha dejado claro que "apoyar " a su gobierno implica "compartir la irreversibilidad de la elección del euro", con una Unión Europea "cada vez más integrada que avance hacia un presupuesto común capaz de apoyar a los países en tiempos de recesión".

"En nuestra adhesión convencida al destino de Europa, somos aún más italianos, estamos aún más cerca de nuestros territorios de origen o de residencia. Debemos estar orgullosos de la contribución de Italia al crecimiento y desarrollo de la Unión Europea. Sin Italia no hay Europa. Pero, fuera de Europa hay menos Italia", ha asegurado a lo largo de su intervención. Además y por si quedaba alguna duda ha hecho hincapié en que en las relaciones internacionales su gobierno "será firmemente proeuropeo y atlántico, en línea con los anclajes históricos de Italia: la Unión Europea, la Alianza Atlántica, las Naciones Unidas".

El nuevo primer ministro de Italia ha dejado claro que el país va a centrar todos sus esfuerzos en el proceso de vacunación a través de una estrategia muy ambiciosa que implica no sólo a los sanitarios y a los centros de salud u hospitales. "Necesitamos movilizar todas las energías con las que podemos contar usando a protección civil, las fuerzas armadas, a voluntarios. No debemos limitar las vacunas en lugares específicos, que a menudo aún no están preparados: tenemos el deber de hacerlas posible en todas las instalaciones disponibles, públicas y privadas".

Será uno de los focos de actuación del gobierno tecnócrata, junto con las reformas. En el ámbito tributario, Draghi ha apostado por una revisión exhaustiva del IRPF con el doble objetivo de simplificar y racionalizar su estructura, a la vez que se reduzca gradualmente la carga fiscal y se preserve la progresividad del tributo. Para ello ha comprometido además un plan de lucha contra el fraude fiscal. Su Ejecutivo no actuará sin embargo sólo sobre este impuesto, sino que lo hará sobre el conjunto de la fiscalidad, para evitar errores del pasado. "El sistema tributario es un mecanismo complejo, cuyos puntos están vinculados entre sí. No es una buena idea cambiar los impuestos de uno en uno", ha aclarado.