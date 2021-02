Draghi desata la euforia en la Bolsa de Milán como el futuro jefe de gobierno

La figura económica más respetada de Italia en su historia reciente vuelve a la primera línea de la gobernanza europea. El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, ha convocado al ex presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, para que asuma el encargo de formar un nuevo gobierno tras la caída del anterior que lideraba Giuseppe Conte. La reacción de los inversores ante la llegada del salvador del euro en 2012 (whatever it takes) no se ha hecho esperar y la euforia llega a las pantallas.

A las 21:30 horas, momento en el que Mattarella confirmó el llamamiento a Draghi, el futuro sobre el Ftse / Mib, el índice de referencia de la Bolsa de Milán, experimentó una repentina escalada de 500 puntos (+3,2%), de 22.000 a 22.500, antes de dejar de cotizar con el cierre de Wall Street. El movimiento también arrastró a otros futuros sobre índices europeos como el Cac 40 francés (+2,5%), aunque apenas tuvo impacto sobre el euro / dólar, que se mantenía sin demasiados cambios sobre los 1,204 dólares.

"El problema es peor de lo que parece a primera vista, ya que el apoyo masivo a la liquidez y la mera confusión, causada por esta crisis sin precedentes, están ocultando la magnitud del problema. Estamos al borde del precipicio"

Impulsor del PEPP y Next Generation

Tras dejar la presidencia del BCE, Draghi se retiró de la escena pública durante meses hasta que reapareció el 25 de marzo, en plena crisis del Covid-19, para hacer un llamamiento de urgencia a los gobiernos europeos para que aprobasen planes fiscales de estímulo para frenar el colapso económico. El banquero italiano pidió a los gobiernos absorban en sus balances presupuestarios "cualquier deuda generada" pública o privada consecuencia de la restricción de actividad. "Nos enfrentamos a una guerra contra el coronavirus y debemos movilizarnos en consecuencia", dijo.

Draghi hizo aquel llamamiento en un momento de bloqueo en Bruselas entre los líderes de los diferentes gobiernos a la hora de abordar una respuesta conjunta a la crisis. También respaldó el movimiento del BCE de Christine Lagarde con la creación del Programa de Emergencia de Compras Pandémica (PEPP) que apagó cualquier atisbo de crisis de deuda en la zona euro, con una capacidad una capacidad de 750.000 millones de euros, cifra que se amplió el pasado diciembre hasta los 1,85 billones.

En su intervención más reciente, el pasado 12 de enero, Draghi volvió a reclamar a los líderes de los gobiernos europeos una respuesta más ambiciosa a la hora de abordar la crisis. Ahora ocupará la jefatura del Gobierno italiano y ocupará una posición en instituciones como el Consejo Europeo que preside Charles Michel y reúne a los primeros ministros de los países junto a la presidenta del Comisión, Ursula Von der Leyen.

"Los encargados de formular políticas deben actuar con urgencia, ya que la actual crisis de solvencia está erosionando la fuerza subyacente del sector corporativo en muchos países. El problema es peor de lo que parece a primera vista, ya que el apoyo masivo a la liquidez y la mera confusión, causada por la naturaleza sin precedentes de esta crisis, están ocultando toda la magnitud del problema. Estamos al borde del precipicio con las insolvencias, especialmente de las pymes, extensibles a muchos sectores y jurisdicciones, a medida que los programas de apoyo se agotan y el patrimonio neto existente es consumido por las pérdidas", dijo Draghi.