De Glazer a Agnelli: ¿Quiénes son los dueños de los clubes de la Superliga?

Guerra en el fútbol. La Superliga europea creada por doce clubes (Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham) planta cara a la Champions y amenaza al sistema futbolístico actual para generar más ingresos. El proyecto cuenta con el rechazo de la UEFA y FIFA, así como de otras entidades deportivas como La Liga. Pero el conflicto ya va más allá de lo deportivo por su impacto económico y el debate ha saltado incluso al terreno político con el rechazo de líderes como Boris Johnson, Emmanuel Macron o Enrico Letta.

La nueva competición está financiada por JP Morgan y supone un desembolso inicial de 3.500 millones de euros a repartir entre los clubes fundadores. Es decir, da inicio a un sistema nuevo que, se teme, va a ampliar la brecha económica que ya existe entre los equipos más ricos y el resto. Los doce clubes 'rebeldes' buscan blindarse ante las consecuencias de la reducción de ingresos el año pasado, pese a que estos clubes, salvo el AC Milán, se encuentran dentro de los 14 equipos europeos que más ingresos generaron la temporada marcada por la Covid-19. En conjunto, los doce clubes sumaron casi 5.600 millones de euros, según el estudio Football Money League elaborado por Deloitte.

Pero, además, los nombres detrás de estos equipos de fútbol dan un impulso económico a esta nueva competición. La familia Agnelli, los Glazer o John W. Henry son algunas de las mayores fortunas del mundo y propietarios de estos clubes que pretenden iniciar la mayor competición de fútbol. Por ejemplo, los Agnelli controlan una de las mayores fortunas de Italia gracias a sus múltiples negocios. entre los que se encuentra la empresa automovilística Ferrari, el seminario económico 'The Economist' o la firma de zapatos francesa Christian Louboutin. Todo ello a través del holding familiar Exor, que cuenta con activos por valor de 29.000 millones de dólares, según Forbes. Ahora, Andrea Agnelli, el presidente del club, será uno de los vicepresidentes de la nueva competición.

La Juventus, con la que están vinculados desde los años 20 y de la que actualmente controlan casi el 64%, generó en 2020 cerca de 398 millones de euros, según datos de Deloitte, y se posiciona como el décimo club con mayores ingresos. La mayor parte de esa facturación, el 47%, provino de derechos comerciales, mientras que el 42%, tres puntos por debajo que el año pasado, correspondieron a los derechos de retransmisión. El club cotiza en la Bolsa italiana con una capitalización que asciende a 1.180 millones de euros, mientras que su precio se disparó este lunes casi un 18% tras conocerse los planes de la Superliga.

Otro de los beneficiados de este ascenso es la firma de gestión británica Lindsell Train, especializada en activos de renta variable en Reino Unido y Japón. Esta compañía propiedad de Nick Train también está presente en el otro club de la Superliga que cotiza en Bolsa, el Manchester United, desde 2017. El equipo está en los mercados, aunque no en Londres sino en Wall Street y en Fráncfort. Este lunes, sus títulos cerraron con una subida de casi el 5% en la Bolsa alemana.

Los equipos ingleses en manos extranjeras

Aún así, el accionista mayoritario de los 'diablos rojos' desde 2005 es la familia Glazer, una de las más ricas de EEUU. El presidente del club, Joel Glazer, será el otro vicepresidente de la Superliga. Junto a su hermano Avram gestionan el club inglés, que ingresó 580 millones de euros la última temporada y también se encuentran al frente del equipo de fútbol americano Tampa Bay Buccaneers. Pese a seguir manteniendo el control, los copropietarios se han ido deshaciendo de acciones del equipo a medida que aumentaba su valor.

El Liverpool es el cuarto equipo que más ingresos genera (558 millones) y está presidido por John Henry, un multimillonario que amasa una fortuna de 2.800 millones dólares gracias a un imperio deportivo. En concreto, la propiedad del club está en manos de Fenway Sports Group, una compañía americana dedicada al deporte, que Henry fundó junto a otros socios como Tom Werner. Entre sus participaciones, más allá del Liverpool, están el equipo automovilístico Roush Fenway Racing, el periódico Boston Globe o la red de televisión por cable y satélite de deportes regionales estadounidense New England Sports Network.

El Manchester City es propiedad del holding City Football Group, que controla casi al 80% el grupo saudí ADUG. El 'City' que ahora dirige Pep Guardiola es el buque insignia del holding, pero también está invertido en otros equipos deportivos como el español Girona o el New York City, entre otros. Otro equipo inglés que se une a esta Superliga es el Chelsea. El ruso Román Abrámovich, con una fortuna de 14.800 millones de dólares, es el propietario y, además, posee participaciones del gigante del acero Evraz.

El magnate norteamericano Stanley Kroenke controla el Arsenal, pero además cuenta con una amplia cartera inmobiliaria, incluidas propiedades en centros comerciales próximos a las tiendas de Walmart, y de sociedades deportivas con los que ha logrado una fortuna de 8.200 millones de dólares. Junto al Arsenal, su imperio deportivo también abarca a los Denver Nuggets, Colorado Avalanche o Colorado Rapids. Por su parte, Joe Lewis es el propietario del Totteham a través del grupo Tavistock, que tiene más de 200 activos en 13 países. Los 'spurs' son los únicos de estos equipos ingleses que no están en manos extranjeras.

Florentino Pérez, al frente de la Superliga

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se situará al frente de la nueva competición, aunque será el único, junto al dirigente del FC Barcelona, Joan Laporta, que no se beneficiarán de manera personal porque no son los dueños de los equipos. En el caso del equipo blanco y el blaugrana no cuentan con una estructura de propiedad, sino que son una entidad deportiva cuyo dueños son sus socios. Los dos equipos españoles son los que más ingresos generaron la temporada pasada: el Barça, 715,1 millones de euros, y el Real Madrid, 714,9 millones.

El Atlético de Madrid, el otro equipo español incluido en esta Superliga, sí cuenta con una estructura de propiedad. La familia Gil Marín controla el 50% del club, según datos del Registro Mercantil, a través del Holding Inversiones Atléticas y con Ángel Gil Marín al frente. El 32% está en manos del grupo israelí Quantum Pacific, que dirige Idan Ofer, a quien la compañía china Wanda vendió su participación en 2018. El magnate israelí también es propietario del 85% del equipo portugués FC Famalicao. Mientras, cerca del 15% lo controla su actual presidente Enrique Cerezo, a través de una compañía que controla derechos de productoras españolas.

Por su parte, los equipos de Milán son los que menos ingresos generaron de entre los 12 clubes 'rebeldes'. El Inter es propiedad de la empresa china de electrodomésticos Suning, y su presidente, Zhang Jindong, es uno de los empresarios más ricos de China. Mientras, el AC Milan está en manos del fondo estadounidense Elliott Management.