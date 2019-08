Los dueños de Mayoral repliegan en MásMóvil tras entrar al consejo en mayo

Los dueños del grupo textil Mayoral han optado por hacer caja en MásMóvil y han vendido parte de su participación. Global Portfolio Investments, su firma, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles que ha rebajado su posición del 8,803% al 8,067% del capital. Es decir, ha vendido una participación del 0,736% del total de acciones que tendría un valor, a precios de mercado, de 17,7 millones de euros.

Esta operación de desinversión ha provocado que la familia Domínguez ya no sea el tercer mayor accionista de la 'teleco' fundada por Meinrad Spenger tras el fondo Providence (27,681% del capital) y Carmen Ybarra (13,227%) ya que sería cuarto. La gestora británica Fidelity, con un 8,385%, se erige esta semana en el 'podio' dentro de su capital.

La desinversión de la familia Domínguez se produce meses después de lograr un asiento en el consejo de administración de la 'teleco' española. El operador proponía a Rafael Domínguez de la Maza como consejero dominical tras la dimisión de Alderabán Riesgo, en representación de Grupo Caser. Esta decisión era ratificada por la Junta General de Accionistas que la 'teleco' celebrada el pasado 8 de mayo.

Mira también La cúpula de MásMóvil sale en defensa de la acción en pleno hundimiento en bolsa

Carmen Ybarra realizaba en este mes de agosto un movimiento en el capital pero era justo lo contrario: optaba por aumentar su posición desde el 13,19% hasta el 13,227% del capital. Además, algunos consejeros de la 'teleco' también decidían dar un respaldo a la acción en agosto y compraban títulos. Josep María Echarri compraba 5.000 acciones al invertir 84.250 euros, Borja Fernandez Espejel adquiría 20.000 títulos por 335.800 euros o el fundador y CEO, Meinrad Spenger, lo hacía con 5.446 acciones, por las que desembolsaba casi 100.000 euros.

La operadora no atraviesa por su mejor momento en bolsa y coincide (casualidad o no) con su salto al Ibex 35, que se producía el pasado 24 de junio al sustituir a Técnicas Reunidas. MásMóvil llegaba a cotizar cerca de los 21,5 euros a comienzos de julio y gracias al tirón de estos últimos días cotiza en los 18,2 euros por acción. No obstante, durante este mes caía por debajo de los 16,5 euros y marcaba mínimos de diciembre de 2017.

La 'teleco', que ha vivido una evolución imparable desde que debutara en bolsa, podría cerrar este curso en negativo. MásMóvil cae alrededor de un 6% en 2019 pero no pierde el favor de los bancos de inversión, que recomiendan comprar sus títulos y le dan un precio objetivo de 26,88 euros por título, lo que le otorgaría un potencial alcista próximo al 50%. De hecho, en caso de cumplirse dicha previsión se situaría ligeramente por encima de sus máximos históricos.

El motivo del optimismo con la 'teleco' es diverso. Los expertos de Banco Santander destacan la atractiva propuesta de precios y la satisfacción del cliente, que "siguen siendo los motores clave de su crecimiento". Además, desde la propia compañía son optimistas ya que cuentan con una cuota de mercado de clientes de banda ancha fija del 7,5% y se ha fijado como objetivo alcanzar nuevo millones de propietarios en este segmento, que permitiría a la compañía amplificar el crecimiento de los ingresos.

Otro de los motivos es que la cotización de MásMóvil no está reflejando en el parqué las perspectivas de crecimiento, que prevé una tasa anual de crecimiento del beneficio operativo (ebitda) del 23,7% en 2018-2021. Además, ha eliminado el riesgo de sobreoferta de acciones tras recomprar el bono convertible de Providence pero con un precio: aumentar su apalancamiento.