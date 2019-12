Dunas Capital crea un capital riesgo que invierte en alquilar aviones comerciales

Los grupos financieros se están alejando de los activos tradicionales para aportar rentabilidad a sus inversores y están apostando, cada vez más, por los activos alternativos y abogan por crear sociedades de capital riesgo. Recientemente, era la gestora del banco de inversión Renta 4 la que lanza su sociedad de capital riesgo, bautizada como 'Renta 4 Activos Alternativos 1' y que invertirá en una cartera diversificada de fondos de capital riesgo sin la necesidad, según destaca la firma, de comprometer importes significativos en cada uno de los fondos.

La última firma en subirse a esta moda de crear sociedades de capital riesgo ha sido Dunas Capital. El grupo fundado por David Angulo y Rafael Andrés, dos antiguos directivos de Banco Santander, ha decidido que su fondo de capital riesgo, el Dunas Aviation I, debía tener una 'carcasa' jurídica y han decidido crear Dunas Capital Aviation SCR. La sociedad, la primera de la firma, ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y tiene a BNP Paribas como firma de depositaria.

Dunas Capital Aviation SCR ya ha sido inscrita en el Registro Mercantil y, tras obtener la autorización de la CNMV, podría comenzar a rodar. La sociedad arranca con un capital suscrito de 1,2 millones de euros y cuenta con la mitad, 600.000 euros, ya desembolsado. Su objeto social es "la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de Bolsas de Valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la UE".

Mira también El capital riesgo gana peso en España: 27 nuevos fondos y 16 sociedades más

El grupo, a través de su gestora Inverseguros Gestión, lanzaba en 2017 el fondo de inversión alternativa domiciliado en Luxemburgo: Dunas Aviation Fund I. La finalidad era invertir en aviones comerciales con un objetivo de rentabilidad del 7%-9% a través de flujos muy predecibles, generados por el alquiler a largo plazo de los activos con aerolíneas de primer nivel. Este vehículo lograba atraer seis inversores institucionales de nuestro país y realizaba su cierre tras invertir en dos o tres operaciones.

Dunas Capital registra Dunas Capital Aviation SCR como 'carcasa' para su fondo de capital riesgo. No obstante, la firma cuenta con otros fondos alternativos como Rainforest Dunas Iberia Fund I, que es un fondo de fondos de private equity que tiene su enfoque principal en el mercado ibérico, y el Open Energy Renewables I, centrado en proyectos de energías renovables.

A esta sociedad de capital riesgo de Dunas Capital se unía otra notificada al supervisor de la bolsa española la semana pasada. Es el caso de Baria Investments, gestionada por Arcano y también con BNP Paribas como depositaria, que se produce semanas después de que el grupo independiente decidiera cancelar, ante la falta de demanda, la salida a bolsa de Balboa Ventures. La firma iba a ser el primer desembarco en el Continuo de 2019 pero finalmente no fue así y una cotizada en el MAB, como es Grenergy, ha obtenido dicho 'galardón'. No obstante, desde la propia Arcano se han limitado a señalar acerca de la sociedad de capital riesgo que no harán comentarios al respecto.

El motivo de que numerosas firmas estén apostando por los activos alternativos obedece a la baja rentabilidad de la renta fija, con muchas emisiones de deuda pública en tipos negativos. Este escenario es el que está obligando a numerosos grupos del sector a buscar activos alternativos en los que invertir con el objetivo de ofrecer rentabilidades a sus clientes. De ahí que a los tradicionales como el inmobiliario o el capital riesgo se sumen otros que están en auge como los de infraestructuras o que Dunas Capital haya apostado por activos de transporte. ¿El objetivo? Buscar la descorrelación de las inversiones que son más tradicionales, como la renta fija o la renta variable, y diversificar más las carteras.