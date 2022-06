Dunas Capital ve "debilidad" en la renta variable y apunta a nuevas correcciones

Dunas Capital AM ve a la renta variable como el "eslabón más débil" del mercado actual y no descarta nuevas correcciones en un contexto de ajustes. La gestora, que roza los 2.000 millones de euros en activos bajo gestión, ha presentado sus perspectivas y estrategia de inversión para la segunda mitad de año, en la que cree que no habrá recesión por la fortaleza del empleo, tanto en EEUU como en Europa.

En concreto, por tipos de activos de activos, creen que las acciones, en un contexto de corrección o de lateralidad prolongada, sufrirán un ajuste debido a los "excesos del pasado cuando las valoraciones de los activos se sustentaron por expectativas de tipos de interés muy bajos durante muchos trimestres". Los expertos de Dunas Capital han destacado que en los últimos años se ha normalizado las altas rentabilidades en un contexto de bajos tipos y altas expectativas sobre los beneficios empresariales, pero este escenario va a llegar a su fin.

En ese sentido, la gestora señala tres factores que se tienen que ajustar y que afectarán al escenario de la renta variable: los tipos de interés excesivamente bajos, los múltiplos de la bolsa, que han estado extremadamente altos en el último año, y los beneficios empresariales, que se reducirán de cara a final de año. Los beneficios empresariales "deberían minorarse en los próximos trimestres, a causa tanto de la desaceleración de la economía y su impacto en las ventas como por las subidas de costes salariales, de materias primas, energía, logísticos e impuestos".

En ese escenario, la firma de inversión cree que muchas empresas "se verán obligadas a priorizar la solvencia frente a la retribución al accionista para contener sus costes financieros". Este análisis ha llevado al equipo gestor de Dunas Capital a incrementar el uso de coberturas de renta variable. Por sectores, los expertos han ido incrementando su exposición relativa a empresas de utilities, finanzas y automoción, al tiempo que han ido reduciendo sus posiciones en empresas de consumo no duradero, químicas y de servicios tecnológicos.

Por el contrario, ven "atractivo" en el crédito, sobre todo corporativo donde han realizado compras "moderadas" tanto en bonos a corto como a largo plazo. Además, mantiene las ventas de bonos de gobiernos, lo que ayuda a frenar las caídas y compensar las pérdidas temporales por la subida de las tires, aunque reconocen que han comenzado ya a comprar deuda pública, por ejemplo italiana.

A pesar de las preferencias, creen "esencial" adoptar un enfoque "multidisciplinar basado en la diversificación por activos". Alfonso Benito, CIO de Dunas Capital Asset Management, ha señalado que "la guerra de Ucrania y la política de Zero COVID de China han acentuado los riesgos de desaceleración del Producto Interior Bruto (PIB) desde los fortísimos crecimientos de 2021, con un mantenimiento prolongado de inflaciones por encima de los objetivos de los Bancos Centrales".

La guerra ha complicado las perspectivas económicas. No obstante, pese a reducirse las expectativas sobre el crecimiento de la economía mundial unido a mayores tasas de inflación, desde Dunas Capital ven prácticamente imposible la recesión por el mantenimiento de los empleos a nivel mundial: "Si se mantienen, el consumo sostendrá a la economía a pesar de la significativa pérdida de las rentas del poder adquisitivo".

No obstante, Benito ha alertado de que el riesgo en Europa de caída del PIB el próximo año es mayor en Europa por el mayor nivel de desempleo, especialmente en los países del sur, y por el incremento del coste de las materias primas debido a la guerra de Ucrania. Por el contrario, EEUU "es uno de los más beneficiados" por la sustitución de Rusia como principal suministrador de energía a Europa, lo que sumado a la fortaleza de su mercado laboral aleja la posibilidad de recesión en el país.

Roza los 2.000 millones bajo gestión

En este contexto, David Angulo, Chairman de Dunas Capital, ha puesto en valor la rentabilidad de todos sus fondos. "En un entorno cada vez más complejo, nuestro grupo ha conseguido mantenerse como una de las gestoras independientes que más crece, fieles a nuestros valores de innovación, independencia, transparencia, flexibilidad, experiencia y sostenibilidad". Borja Fernández-Galiano, Head of sales de Dunas Capital, ha añadido que en la primera mitad del año han alcanzado los 1.700 millones de euros en activos líquidos bajo gestión tras captar 376 millones de euros.

El equipo de Dunas Capital ha señalado que les ha beneficiado su enfoque conservador, adoptado a finales del verano pasado. De esta forma, se posicionan en negativo en renta variable, en 'high yield' estadounidense y deuda pública soberana británica, europea de la periferia y europea 'core', entre otros. Así, esperan alcanzar los 2.000 millones de euros bajo gestión en las próximas dos semanas