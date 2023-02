El duo Santander-BBVA recobra los 100 mil millones en bolsa un lustro después

Los dos grandes bancos españoles asisten a su mayor recuperación de valor en bolsa desde 2013 con más de 20.000 millones de euros en seis semanas. El fulgurante arranque de 2023 con subidas del orden del 20% tanto para Santander como BBVA les ha llevado a recuperar de forma conjunta la cota de los 100.000 millones de euros de capitalización. El banco que preside Ana Botín se acerca a los 59.000 millones de euros esta semana, mientras que el de Carlos Torres supera los 41.000 millones.

Desde 2004 hasta 2017, las dos entidades cotizaron de forma regular cerca o muy por encima de ese nivel. Pero la era de los tipos negativos y los bajos niveles de rentabilidad en el sector financiero en relación al coste de capital hundieron sus cotizaciones muy por debajo del valor en libros. En abril de 2020 tocaron fondo con valoraciones inferiores a las que tenían con la peseta, por debajo de los 50.000 millones sumando ambos bancos.

Es la mitad del tamaño en bolsa que atesoran ahora, pero han necesitado tres años, miles de millones de euros en recompras de acciones y un salto histórico de los tipos de interés para volver a lucir saludables. No obstante, ninguno de los dos ha recuperado el 'valor en libros', es decir, lo que dice el el banco que valen sus activos y su capacidad para generar retorno con ellos. BBVA se sitúa en 0,88 y Santander en 0,65 veces por lo que aún cotizan con descuento en bolsa frente a esta métrica contable.

Los dos protagonistas de la recuperación bancaria en bolsa se han dado la mano en el último año con decisiones que les han llevado cotizar en paralelo. BBVA rompió el hielo de las recompras de acciones masivas en el Ibex 35 con un plan que le llevó a destinar 3.150 millones de euros a esta misión. Lo hizo en tres tramos y a lo largo de casi diez meses. Santander, por su parte, cerró el pasado 31 de enero su tercer programa de recompras desde final de 2021 en los que ha gastado alrededor de 2.700 millones.

Ambos bancos han cerrado en 2022 un ejercicio récord en cuanto a beneficios impulsados por la ampliación de márgenes tras las subidas de tipos de interés. Santander obtuvo un beneficio de 9.605 millones de euros en 2022, un 18% más con respecto a 2021, mientras que BBVA se anotó 6.420 millones, un 38% más interanual y también el mejor de su historia. Los inversores han dado su respaldo a esta evolución del negocio y esperan más porque la repreciación de la cartera crediticia -esto es, que la subida de tipos capilarice hasta el último rincón de su balance- todavía está en curso.

Los analistas elevan su potencial tras los resultados

Pese a la amplia revalorización desde que comenzó el año, los analistas todavía ven potencial bursátil y, de hecho, han estirado sus valoraciones hatsa un 10% más después de conocer las cuentas anuales de ambos. En el caso de BBVA, el precio objetivo promedio se eleva a los 7,71 euros, un 12% por encima de los 6,88 euros actuales. Para Santander, el valor teórico de los expertos alcanza los 4,28 euros, un 23% más que los 3,47 euros actuales.

Entre ellos, no se ven mal. Ignacio Méndez, analista de Santander, recomienda 'sobreponderar' los títulos de BBVA con un precio objetivo de 8,25 euros, el séptimo más alto de los 30 analistas que emiten informes sobre el banco. El más positivo es JB Capital, la firma de Javier Botín, que tasa en 9 euros. BBVA, en cambio, ya no cuenta con firma de 'research' propia por lo que no tiene una opinión pública sobre su rival. Sí que la tiene Caixabank BPI, que está entre las tres firmas más positivas en ambos casos.