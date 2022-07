EasyJet, SAS... las aerolíneas cotizan en mínimos en pleno caos por las huelgas

La recuperación de las aerolíneas se nubló por el aumento de los costes del carburante y ahora las huelgas convocadas en pleno inicio de la temporada de verano -para la que se preveía la recuperación del sector tras la Covid-19- añaden turbulencias al sector. En los últimos días, los aeropuertos europeos vivieron escenas de caos por las cancelaciones de centenares de vuelos que se pueden repetir en las próximas semanas por la convocatoria de nuevos paros. La situación empeora las perspectivas para el sector y se refleja en la bolsa con fuertes ventas que llevan a las aerolíneas a mínimos de los últimos años.

EasyJet, cuyos tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) buscan desbloquear la negociación de su convenio colectivo, registra en la Bolsa de Londres un nivel inédito desde el año 2012. Solo desde enero ha perdido el 43% de su valor. La crisis de la compañías va más allá de las cancelaciones que está teniendo que asumir por los paros. Peter Bellew, director de operaciones de EasyJet, dimitió de su cargo este lunes para poder buscar "otras oportunidades de negocios". Por su parte, Ryanair ha marcado en los últimos días mínimos desde octubre de 2020 después de que las seis jornadas de huelga también de sus tripulantes de cabina se hayan saldado con 215 vuelos cancelados y y más de 1.255 retrasos solo en España.

La situación se complica para SAS Group, la aerolínea escandinava que ha declarado la suspensión de pagos para reestructurar su deuda coincidiendo con la huelga de sus pilotos. La compañía avisó que las cancelaciones por las exigencias laborales ponían en riesgo su viabilidad. Se cancelaron cerca del 50% de las rutas previstas y que afectará a unos 30.000 pasajeros por día, según la aerolínea. Scandinavian Airlines Systems (SAS), controlada por los estados danés y sueco, ya preparó un plan para reducir costes tras las pérdidas de sus últimos trimestres. La aerolínea noruega Norwegian o la francesa Air France también cotizan en mínimos históricos, mientras que IAG cae en los últimos días hasta su nivel más bajo desde finales de 2020.

Pese a que no todas las aerolíneas registran cancelaciones y huelgas, si se enfrenta a la falta de mano de obra que el sector ya sufría como consecuencia de la pandemia, que obligó a reducir el personal por el parón de la actividad. Ahora faltan perfiles muy especializados, tripulantes de cabina o pilotos, que no son fáciles de sustituir y la mayor carga de trabajo ante la recuperación recae sobre plantillas más reducidas. A ello se suman las presiones inflacionistas. Pablo García explica la situación que vive el sector de las aerolíneas como la consecuencia de la "espiral inflacionista": sube el coste de vida y se exigen mejoras salariales.

Pero no es el único factor que ha arrastrado al sector de las aerolíneas a una tendencia bajista en bolsa. Las compañías avisaron en sus resultados trimestrales del incremento del coste de los carburantes. En concreto, hacen uso del queroseno, combustible para el funcionamiento de los aviones que se produce a partir del petróleo. Su precio se ha duplicado en el último año. En 2022 registra un precio medio de 143,4 dólares cada barril, un 27% superior al coste medio de un barril de petróleo Brent. Esto supone una factura de casi 134.000 millones de dólares, según cálculos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

En un contexto de recesión, la caída de la demanda rebaja los precios. Sin embargo, los expertos señalan el peso de la oferta en la inflación actual que ha disparado los precios de las materias primas. Sobre esta cuestión, García hace referencia a la "variable Putin", ya que según sus palabras el alza responde a un "shock geopolítico". La capacidad para trasladar el alza de los costes a los precios de los clientes es complicado en un sector de gran competencia. Pero, además, García prevé menores ganancias para el sector a medida que la demanda se reducirá por el menor consumo. En sentido, avisa de una recesión "potente" en Europa, sobre todo en Alemania, en los próximos meses, lo que afectará a los sectores vinculados al consumo, como las aerolíneas. Llega un "ahorro de prudencia".

Este escenario de inflación, altos precios de los carburantes y problemas laborales se produce cuando las aerolíneas no estaban en su mejor momento. Sus balances enfrentaron complicaciones por el parón que supuso en su actividad la pandemia de coronavirus y no todas han logado sanear sus cuentas. El estallido de la Covid-19 hace más de dos años obligó a muchas compañías del sector a recurrir -de forma directa o indireta- a los Gobiernos para evitar el colapso de un sector considerado estratégico. IAG o Lufthansa finalizaron sendas ampliaciones de capital a la que acudieron los Gobiernos de cada país para mantener sus participaciones.

Estas medidas podrían repetirse. Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión, cree que las caídas en bolsa responden, en parte, a que "se descuentan ampliaciones de capital que normalmente se realizan con descuento". No obstante, el entorno no es sencilla y los expertos no descartan la desaparición de algunas compañías del sector, sobre todo las de menor tamaño. Blanquer añade que los que sobrevivan serán "los ganadores porque tendrán menos competencia y más cuota de mercado".