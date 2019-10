EBN lanza un nuevo fondo que invierte en empresas que prevén saltar a Wall Street

La gestora EBN Capital ya ha registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un nuevo fondo de capital riesgo: el EBN Pre IPO US II FCR. ¿El motivo? El primer vehículo de este tipo se lanzaba a mediados de 2017 y ha ofrecido una rentabilidad del 41,76%, por lo que la gestora de fondos, visto el éxito vivido, ha apostado por un segundo lanzamiento con el que emular el resultado experimentado.

El objetivo del fondo de capital riesgo es lograr una rentabilidad media anual, no garantizada, del 15% a medio y largo plazo mediante la inversión en el capital de aquellas sociedades tecnológicas americanas que se encuentran en la fase de crecimiento previa a su salida a bolsa y que resulten atractivas. Además, la firma se reserva la posibilidad de realizar alguna inversión puntual en alguna sociedad tecnológica de otra nacionalidad.

Este producto financiero está dirigido a inversores que puedan mantener la inversión durante la vida del producto que, previsiblemente, será de unos cinco años prorrogables hasta 6 años, similar al de la primera edición. ¿El motivo? Se trata de un fondo de capital riesgo ilíquido y con un periodo de inversión a largo plazo, lo que requiere de ciertos conocimientos a la hora de invertir.

El EBN Pre IPO US I FCR recogía en su folleto de datos fundamentales (el actual todavía no lo tiene) que no permitía la cancelación o reembolso anticipado. Por tanto, sería el propio inversor el que tendría que intentar vender la cartera, total o parcialmente, a un tercero que esté interesado en el producto financiero. Las comisiones que cobrará EBN Banco son de un 2,5% de coste de entrada y unos costes corrientes que se dividen en coste de operación de la cartera, que son de un 2,88%, y que consisten en el impacto de los costes que tendrán la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto y un 2,3% que es el impacto de los costes anuales de la gestión de su producto.

El nuevo fondo de EBN respaldará el paso previo que muchas compañías dan antes de dar su salto a Wall Street. Solo durante este año han desembarcado en el parqué estadounidense 121 compañías, frente a cero en nuestro país en el Mercado Continuo. El debut bursátil es, de media, positivo para las compañías que optan por financiarse en los mercados y para los inversores que respaldan esas salidas puesto que suelen dispararse en torno a un 7% en su primer día de cotización, según datos de IPOScoop.

Las perspectivas son positivas para Estados Unidos, que puede ser un oasis en el desierto para las salidas a bolsa. Un informe de Baker McKenzie evidencia como la actual incertidumbre económica mundial y el riesgo de recesión global pesarán en contra. No obstante, señala que el flujo de operaciones en Norteamérica es un caso atípico comparado con la tendencia mundial, mientras que la tecnología, los fondos e inversores activistas y el capital riesgo continuarán ocupando un lugar central en el impulso de las transacciones durante 2020. El informe también predice una tendencia a la baja en salidas a bolsa estimando de un volumen de operaciones desde los 152.000 millones de dólares de 2019 a 110.000 millones en 2020.

El EBN Pre IPO US II FCR se une a otros que tiene la gestora EBN Capital como son el EBN Italian REITs, que invierte en Instituciones de Inversión Colectiva inmobiliarias domiciliadas en Italia, o el EBN Inmobiliario NY y el EBN Inmobiliario USA, que apuestan por compañías que hacen préstamos a promotores para la construcción de proyectos inmobiliarios en el área metropolitana de Nueva York y Estados Unidos, respectivamente. A estos se unen otros como el EBN Brasil VC, que invierte en activos de mercado financiero brasileño o estrechamente relacionados con él, y el EBN Sinycon Valor, que apuesta por un selecto grupo de fondos españoles de estilo de inversión 'value'.