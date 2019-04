Echenique triunfa con las criptomonedas: gana ya más de 50 veces lo que invirtió

Negocio redondo el que ha hecho Pablo Echenique, secretario de Organización y Programa y portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, con una criptomoneda en la que invirtió hace unos años. En 2015 adquirió una pequeña cantidad de litecoins, una criptodivisa muy similar a los bitcoins y que está sustentada por la red P2P. En apenas dos años ha conseguido disparar los pocos ahorros que destino a esta moneda digital, unas ganancias que muy pocas inversiones son capaces de garantizar.

Echenique decidió invertir en litecoins en 2013. Compró 27,9 de estas monedas virtuales a un precio cercano a los dos euros, aportando algo más de 40 euros (unos 55 dólares), una módica cantidad tratándose de una criptomoneda que fue creada en abril de 2013. Apenas unos meses después, la divisa virtual experimentó una fuerte subida, llegando a superar los 39 dólares. Sin embargo, enseguida cayó y se estancó durante años, como se puede observar en el siguiente gráfico que representa la evolución del Litecoin en el mercado.

Sin embargo, en abril de este año la criptomoneda en la que invirtió Echenique comenzó a dispararse. Así, en los últimos ocho meses el Litecoin ha visto multiplicarse su valor de forma espectacular, pasando de los cuatro dólares a los que cotizaba en abril a los más de 102 dólares actuales. En total, el secretario de Organización de Podemos ha visto multiplicada por cincuenta la inversión que realizó hace ahora cuatro años y medio. Entonces Podemos ni siquiera había nacido como partido político y él era un científico titular del CSIC con intereses en el mundo virtual.

Echenique no ha ocultado en ningún momento su inversión en litecoins. En todas sus declaraciones de bienes ha incluido este activo: cuando consiguió su acta de eurodiputado, cuando fue diputado en las Cortes de Aragón y ahora cuando ocupa la secretaría de Organización del partido morado. Lo que no especifica en estos documentos es esa plusvalía de cincuenta veces lo invertido, por la que deberá declarar los impuestos necesarios cuando decida recuperarla. Por ahora, se trata tan solo de plusvalías latentes.

Atrapado en una casa japonesa de bitcoins

Echenique no solo ha invertido en litecoins. También decidió apostar por los bitcoins, pero con distinto resultado. El dirigente de Podemos fue uno de los 127.000 afectados por la quiebra en febrero de 2014 de la casa de cambio de esta moneda virtual Mt.Gox, de raíz japonesa. Llegó a tener 7,55226953 bitcoins, unos 3.600 euros según el cambio en su momento. También llegó a tener un préstamo P2P de 586,52 euros del que ya se ha desprendido.

Según consta en la última declaración de bienes de Pablo Echenique, fechada en junio de este año, dispone de unos ingresos por rendimientos del trabajo de 43.340,38 euros, a los que hay que sumar intereses de activos financieros por 36,02 euros y ingresos por venta de participaciones de 3.500 euros. También tiene abierta una cuenta corriente en Caja Laboral por 46.044,53 euros y otra en el Banco Santander con 272,65 euros de saldo. La hipoteca también la tiene firmada con este último banco y aún le quedan por abonar 65.584,52 euros.

La postura de Podemos

No existe postura oficial de Podemos sobre las monedas virtuales, ya que ningún dirigente se ha pronunciado, de momento, en público. Tampoco ningún otro cargo público ha incluido en su declaración de bienes la posesión de alguno de estos activos. No obstante, en las bases del partido sí que existe un debate sobre la utilidad de emplear este sistema de divisas como alternativa al dinero tradicional. Así, en Plaza Podemos, el foro en el que intercambian mensajes los afiliados y simpatizantes de la formación morada, se pueden leer comentarios como que "el bitcoin es una divisa descentralizada a la que no le afectan los corralitos" o que "es la divisa ciudadana perfecta para las cooperativas y pequeños negocios de barrio; una alternativa hacer unas políticas mas sociales y cooperativas".

En otro mensaje se destaca que "el problema de bitcoin es que es una moneda muy 'liberal', es muy inestable, no se puede controlar... Yo creo que es mejor usar monedas sociales. Eso sí como criptomoneda, es mucho mejor Faircoin, que ha sido impulsada por la Cooperativa Integral Catalana, entre otros". Algunos también apuestan por las criptomonedas como alternativa a las operaciones que realizan con los bancos tradicionales.