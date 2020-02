El coronavirus asalta el Euro Stoxx: éstas son las firmas más afectadas por ventas

No saben aún cuáles serán sus consecuencias en la economía y los mercados, pero gestores y analistas tienen claro que si no se pone coto al coronavirus cuanto antes, éstas pueden extenderse por todo el globo y acelerar el frenazo mundial. “Es cierto que la crisis actual de momento está afectando más al consumo doméstico chino que a cualquier otro componente del PIB, lo que debería reducir los efectos secundarios en el resto mundo. Sin embargo, si la crisis del coronavirus no entra rápidamente bajo control, será la actividad de producción e inversión la que se verá afectada, con ramificaciones profundas para la producción mundial". El diagnóstico lo hace Gilles Moëc, economista Jefe de la gestora AXA IM.

Que el impacto de esta crisis sanitaria se ciña al consumo chino ya está haciendo temblar a un buen número de empresas europeas cuyas ventas dependen en buena medida del gigante asiático. Las diez cotizan en el Euro Stoxx y pertenecen a sectores como la tecnología y el consumo (los más afectados), pero también al industrial y al de la salud. La mitad de ellas son alemanas y, sin embargo, la que más está sufriendo las consecuencias es una firma británica, Dialog Semiconductor, con un 71,3% de sus ingresos procedentes de China.

Los fabricantes de semiconductores tiemblan De lejos, la compañía más afectada por el coronavirus si atendemos a su porcentaje de ventas en China es la británica Dialog Semiconductor, puesto que casi tres cuartas partes de sus ingresos dependen del gigante asiático (71,3% del total de sus ventas). Los títulos del fabricante de chips han vivido un auténtico 'vía crucis' en bolsa desde que aparecieron los primeros casos del virus a 31 de diciembre, de modo que se hunden un 18% hasta 37,65 euros en lo que llevamos de año. Dialog Semiconductor desarrolla y distribuye circuitos integrados de señal mixta (circuitos integrados que contienen circuitos analógicos y digitales combinados en un solo semiconductor o chip) para dispositivos como portátiles, inalámbricos de corto alcance, iluminación LED y para aplicaciones automotrices en todo el mundo.



En una situación parecida, aunque con bastante menos dependencia del mercado chino -donde se producen el 26,1% de sus ventas- se encuentra el gigante alemán Infineon Technologies, ex filial de Siemens, que con un valor de algo más de 24.300 millones de euros está, además, entre las veinte firmas más capitalizadas del Dax de Fráncfort. La empresa con sede en Múnich pierde un 4,5% en lo que va de año en el parqué hasta los 19,46 euros.

La 'locomotora' europea sale peor parada Alemania es el país que sale peor parado por la mayor exposición de sus empresas a la economía china. Junto con el fabricante de semiconductores Infineon, otras cuatro compañías más están en el ojo del huracán: MorphoSys AG, Adidas, Covestro y el gigante del motor BMW. La farmacéutica con sede en Martinsried (uno de los dos suburbios científicos de Múnich), cuenta con más de cien medicamentos para el tratamiento del cáncer, la enfermedad de Alzhéimer, enfermedades infecciosas, disfunción cardiovascular e inflamación. Con cerca de una cuarta parte de sus ventas procedentes del país asiático, sus títulos retroceden ya un 11,3% en el ejercicio al irse extendiendo el virus.



Mientras, la multinacional del deporte, con una capitalización de 57.119 millones de euros (la sexta de mayor tamaño dentro del Dax) ve peligrar un 20,8% de sus ingresos con esta crisis sanitaria. Sin embargo, la compañía capitaneada por Kasper Rorsted apenas ha visto reducirse su valor en el mercado un 2,6%, siendo una de las menos afectadas. Se ha visto más perjudicado el fabricante de productos químicos especiales Covestro, que se deja un 9% en la bolsa germana, pese a que el peso de sus ventas en China es muy similar.