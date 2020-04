El crudo de EEUU se derrumba por debajo de los 15 dólares, mínimos desde 1999

Colapso total. Lo nunca visto en el mundo petrolero. El precio del barril West Texas Intermediate (WTI) con entrega en mayo, la referencia del crudo en EEUU, se desploma un 18% este lunes, hasta 14,98 dólares, con el mercado roto por la ausencia de demanda por la crisis del coronavirus. Este contrato a un mes está a punto de vencer y será relevado por el de junio, que cotiza con precios superiores (23,6 dólares) en este momento, aunque también con caídas superiores al 5%. Por su parte, el petróleo Brent con entrega en junio, el barril de seguimiento en Europa, baja a su vez el 2,7%, hasta los 27,3 dólares.

El mercado sigue muy volátil a pesar de que la OPEP y sus principales aliados, con Rusia a la cabeza, acordaron a principios de mes una reducción de la producción de 9,7 millones de barriles diarios para compensar el desplome de la demanda originada por la pandemia. La OPEP estima que el consumo de crudo se reducirá un 6,8 % este año a nivel mundial, una caída de la demanda "histórica" y "sin precedentes"

La pandemia de coronavirus ha asestado un duro golpe a la actividad económica en todo el mundo y ha mermado la demanda de energía. Mientras que la OPEP y sus aliados productores de petróleo finalizaron el acuerdo histórico, que supone reducir el bombeo en un 23%, todavía no han sido capaces de implementarlo. Será a partir de la semana que viene cuando se note la menor producción en el mercado petrolero.

Sin embargo, la ausencia de demanda lo marca todo ahora mismo y hasta que las economías no reabran su actividad no será posible la estabilización de los precios. La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que los recortes pueden no ser suficientes para compensar una caída severa en la demanda de petróleo. Con una demanda cercana a la parálisis, los tanques de petróleo y combustible en todo el mundo están a punto de rebosar por el aumento de las reservas en el último mes.