El Ibex 35 celebra 'elecciones' el 12-D: ¿hay recambios para la salida de Ence?

Es momento de las revisiones en el club más exclusivo de la bolsa La papelera Ence está a punto de cumplir doce meses como miembro del índice Ibex 35, pero lo hace sin cumplir con uno de los dos requisitos para ello: mantener un ponderación media de, al menos, el 0,3% de la capitalización bursátil del índice. De nuevo, la compañía que dirige Ignacio de Colmenares se enfrenta a potencial salida después de haberla esquivado en la revisión semestral de junio ante la ausencia de recambios para sustituirla a ojos de los ‘sabios’ del Comité Asesor Técnico (CAT).

BME es el dueño y administrador de índices Ibex como lo es Deutsche Börse en los paneuropeos Stoxx y Dax alemán; o Euronext a la hora de elaborar el Cac, el Aex holandés o el PSI portugués, entre otros. La supervisión de los indicadores de bolsa españoles quedan en manos de un comité separado e independiente de la empresa (el CAT), compuesto por nueve profesionales y académicos del sector financiero.

En la presidencia se encuentra Mikel Tapia, acompañado de otros expertos con un largo currículo en el estudio de los mercados José Ramón Lasuén, Pablo Fernández, Máximo Ferrando, Simón Sosvilla, Natividad Blasco, Antonio Giralt, Carmen Ansotegui y Marta Gómez-Puig. En su reunión del jueves, el CAT mirará dos datos: la condición de tener una ponderación del 0,3% del Ibex 35 y, sobre todo, máxima liquidez bursátil, medida en volúmenes de negociación en bolsa.

Ence se ha ganado a pulso el farolillo rojo del Ibex 35 en 2019 con una caída del 30% en bolsa que le ha llevado por debajo de los 1.000 millones de euros de valor en bolsa. La crisis de la compañía con la concesión de su fábrica pontevedresa de pasta de celulosa ha colocado al grupo en una situación complicada. Sin embargo, la acción sigue siendo una de las más líquidas de la bolsa española y eso le ha salvado de ser sustituida por otras empresas de mayor tamaño, pero que no son tan líquidas.

Hasta 28 empresas del mercado continuo tienen un valor en bolsa superior a Ence, aunque su ‘free-float’ (porcentaje de la propiedad negociable en bolsa y que no está cautivo en manos de accionistas estables) está limitado en muchos de los casos o su actividad de compraventa de acciones es limitada. La liquidez en bolsa de una empresa es una medida que permite saber si un inversor tendrá facilidad para comprar las acciones y venderlas. Una de las formas de hacerlo es la rotación del capital, que se obtiene al dividir las acciones negociables (free float) de una empresa entre el volumen medio de contratación.

La papelera controlada por la familia Arregui sigue siendo uno de los valores más líquidos de la Bolsa española con un rotación de capital de apenas 5,2 meses en función del volumen medio de las últimas 60 sesiones, según datos de Infobolsa. Esto significa que con su volumen de compraventas diario se tardarían solo 5,2 meses en negociarse el 100% de las acciones de la compañía que pueden ser negociadas. A este indicador se le aplican algunos filtros si hay operaciones corporativas. En el caso de Ence, no las ha habido, aunque la empresa se ha convertido en objetivo principal de los ‘hedge funds’ bajistas que operan casi de forma automática a través de algoritmos como Marshall Wace, AHL Partners o Voleon Capital. Estos fondos controlan entre el 5% y 6% del capital en posición bajista, es decir, ganando dinero con la caída del valor.

Según el barómetro de liquidez bursátil, la papelera no tiene candidatos a relevarle en el índice, aunque sí por tamaño. La propia BME, dueña del índice Ibex, se sitúa a la cabeza en rotación del capital con 17 meses después del lanzamiento de la opa de SIX en noviembre. Su tamaño en bolsa cercano a los 3.000 millones de euros le coloca como un potencial candidato como en anteriores revisiones del Ibex 35. Corporación Financiera Alba, principal accionista a su vez de BME, también es un aspirante por tamaño, pero no por liquidez (300 meses).

Otras cuatro compañías del Mercado Continuo que no forman parte del Ibex 35 también podrían relevar a Ence por tamaño, pero no por liquidez. La constructora FCC, la aseguradora Catalana Occidente y la empresa de ascensores Zardoya valen en bolsa entre 3.200 y 4.000 millones de euros, aunque su rotación de capital, medida en meses, supera los 110 meses en todos los casos. Es la misma situación que la de Ebro Foods, otra de las habituales candidatas a incorporarse al Ibex 35, al cual ya ha pertenecido en el pasado. Su tamaño de 3.000 millones se ve mermado en términos de ‘free float’ por la presencia de varios institucionales estables. Las familias Hernández Callejas, March, Comenge, Carceller y el Estado a través de la SEPI controlan cerca del 60% del capital de la empresa.